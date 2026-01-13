Góc dễ thương: U23 Jordan nhảy múa ở sảnh khách sạn khi gặp U23 Việt Nam, ăn mừng 2 đội cùng vào tứ kết

U23 Jordan nhảy múa phấn khích khi cùng U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026 (Video: VFF)

Giữa không khí căng thẳng của các trận cầu nảy lửa ở U23 châu Á 2026, một khoảnh khắc cực kỳ dễ thương nơi hậu trường đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đó là khi hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan gặp nhau tại sảnh khách sạn sau khi cùng giành được vé vào tứ kết U23 châu Á với vị trí nhất và nhì bảng A.

Không cần kèn trống ầm ĩ hay sân khấu hoành tráng, chỉ là vài động tác nhún nhảy ngẫu hứng, những tràng cười sảng khoái và cái bắt tay thân thiện giữa các cầu thủ hai đội. Các tuyển thủ U23 Việt Nam khi chứng kiến màn ăn mừng của đội bạn cũng phải bật cười và nhún nhảy theo. Và chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng, thoải mái, trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất giải đấu.

U23 Jordan nhảy múa khi gặp U23 Việt Nam ở khách sạn, ăn mừng 2 đội vào tứ kết (Video: VFF)

Trong video được VFF đăng tải, các cầu thủ U23 Jordan không giấu được niềm vui khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út, qua đó gián tiếp giúp U23 Jordan đủ điều kiện đi tiếp. Ngay tại sảnh khách sạn, các cầu thủ Jordan đã chủ động tiến tới chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang Sik, liên tục nói lời cảm ơn và thể hiện sự phấn khích bằng những điệu nhảy ăn mừng đầy đáng yêu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ: "Bóng đá đúng nghĩa là kết nối", "Xem mà thấy vui lây luôn", "Tinh thần thể thao đẹp quá!", "Cho tôi nhảy cùng với"...

Không còn khoảng cách thắng - thua, không phân biệt màu áo, U23 Việt Nam và U23 Jordan đã cho thấy một góc rất khác của bóng đá trẻ châu Á: tôn trọng, thân thiện và cùng nhau tận hưởng thành quả sau những ngày thi đấu căng thẳng. Cùng nhau tiến vào tứ kết, cả hai đội đều đang mang theo tinh thần hưng phấn và năng lượng tích cực.

U23 Việt Nam và U23 Jordan vào tứ kết U23 châu Á sau khi vòng bảng khép lại (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A và vị trí thứ 2 thuộc về U23 Jordan (Ảnh: AFC)

Lượt trận cuối vòng bảng, cả hai đội đều có chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc (Ảnh: AFC)



