Giữa scandal của tuyển Malaysia, báo Indonesia bất ngờ tiết lộ sự thật về dàn cầu thủ nhập tịch

Theo thông báo từ FIFA, đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ tại vòng loại Asian Cup 2027 bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

LĐBĐ Malaysia đối mặt án phạt từ FIFA

LĐBĐ Malaysia bị phạt tiền và chờ án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á (AFC). Còn nhóm 7 cầu thủ nói trên bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng.

Giữa lúc vụ việc xoay quanh đội tuyển Malaysia gây xôn xao dư luận, một số tờ báo Indonesia đã có động thái bất ngờ khi đăng tải hồ sơ của nhóm cầu thủ nhập tịch đang khoác áo tuyển Indonesia. Điều đặc biệt nhất trong các hồ sơ này là thông tin về nguồn gốc của cầu thủ nhập tịch được công khai một cách chi tiết.

Hồ sơ đi kèm cả ảnh của người thân các cầu thủ nhập tịch Indonesia được đăng tải công khai

Ví dụ như trường hợp của tiền vệ Eliano Reijnders (em trai Tijjani Reijnders đang khoác áo Man City). Hồ sơ ghi rõ: "Eliano Reijnders có nguồn gốc Indonesia thông qua mẹ. Cả mẹ và ông ngoại của Eliano Reijnders đều sinh ra tại Jakarta, Indonesia".

Trong khi đó, hồ sơ của hậu vệ Mees Hilgers chỉ rõ: “Mees Hilgers có nguồn gốc Indonesia thông qua mẹ. Cả ông ngoại và bà ngoại của Mees Hilgers đều sinh ra tại Indonesia”.

Thông qua những hồ sơ nói trên, truyền thông Indonesia muốn chỉ ra rằng LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã thực hiện việc nhập tịch đúng quy trình và hợp lệ. Do đó, các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia không lo ngại việc kiểm tra đến từ FIFA.

Trang Garuda Fansbook viết: “Không dễ dàng để nhập tịch cầu thủ, PSSI rất nỗ lực để có được cầu thủ mong muốn nhưng tất nhiên là cần thực hiện những thủ tục kéo dài và phức tạp, nhưng điều quan trọng nhất là đi đúng hướng. Tất nhiên tất cả đều được thực hiện minh bạch như các bạn có thể thấy trong ảnh.

Các cơ quan chức năng và PSSI cũng công khai thông tin để tất cả mọi người biết về nguồn gốc Indonesia của cầu thủ muốn nhập tịch.

Nhìn vào trường hợp của LĐBĐ Malaysia, chúng ta có thể dành sự công nhận cho PSSI vì đã nỗ lực hết sức cho chương trình nhập tịch. Hi vọng kế hoạch công phu này có thể đưa đội tuyển Indonesia đến World Cup 2026”.

Jay Idzes của Indonesia tranh bóng với Văn Toàn trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026

Đội tuyển Indonesia bắt đầu đẩy mạnh việc nhập tịch các cầu thủ có nguồn gốc Indonesia được đào tạo tại châu Âu kể từ đầu năm 2024. Nhóm cầu thủ này nhanh chóng tạo ra bước nhảy vọt về sức mạnh cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Tuyển Indonesia vượt qua Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và tiếp tục lọt top 4 tại bảng đấu vòng loại thứ ba. Trước mắt thầy trò HLV Kluivert là vòng loại thứ tư với 2 đối thủ Saudi Arabia và Iraq. Nếu giành ngôi đầu bảng, tuyển Indonesia sẽ giành tấm vé đến thẳng VCK World Cup 2026.

Danh sách tập trung đội tuyển Indonesia cho loạt trận vòng loại tháng 10/2025 có tổng cộng 18 cầu thủ nhập tịch. Nổi bật nhất trong số này có Calvin Verdonk (Lille – Ligue 1), Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach – Bundesliga), Emil Audero (Cremonese – Serie A) và đội trưởng Jay Idzes (Sassuolo – Serie A).