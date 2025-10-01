Giữa scandal cầu thủ nhập tịch, bóng đá Malaysia bất ngờ nhận tin vui từ AFC

Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) vừa đăng tải thông báo liên quan đến Giải thưởng Bóng đá châu Á 2025. Theo đó, tuyển thủ Malaysia Arif Aiman có mặt trong danh sách đề cử ở hạng mục Cầu thủ AFC xuất sắc nhất mùa giải 2024/25.

AFC viết: “Arif Aiman đã thi đấu bùng nổ trong mùa giải 2024/25. Anh ghi 5 bàn thắng và có 2 kiến tạo giúp CLB Johor Darul Ta’zim (Malaysia) lọt vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Á. Tại giải quốc nội, chân sút 23 tuổi ghi 14 bàn thắng và có 13 kiến tạo, góp phần quan trọng vào cú ăn ba lần thứ ba liên tiếp của Johor Darul Ta’zim.

Arif Aiman là cầu thủ Malaysia đầu tiên trong lịch sử được đề cử ở hạng mục Cầu thủ AFC xuất sắc nhất, đồng thời là ứng viên trẻ tuổi nhất tính từ năm 2019 tới nay”.

Arif Aiman (số 12) được đề cử giải thưởng danh giá

“Cầu thủ AFC xuất sắc nhất” là giải thưởng thường niên được AFC trao cho cầu thủ chơi cho CLB thuộc châu Á có màn trình diễn xuất sắc tính trong một năm (hoặc một mùa giải). 2 đối thủ cạnh tranh với Arif Aiman trong cuộc đua năm nay là Akram Afif (Qatar) và Salem Al Dawsari (Saudi Arabia).

Việc được đề cử giải thưởng là vinh dự lớn dành cho Arif Aiman. Trước đó, khu vực Đông Nam Á cũng mới chỉ có 1 cầu thủ khác lọt vào top 3 giải thưởng này là Therdsak Chaiman của Thái Lan vào năm 2003.

Đáng chú ý, Arif Aiman chính là 1 trong 2 vị trí không phải cầu thủ nhập tịch đá chính trong đội hình tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua. Tiền vệ 23 tuổi thi đấu nổi bật với 2 pha kiến tạo cho Rodrigo Holgado và La'Vere Corbin-Ong lập công.

Arif Aiman đối đầu với tuyển Việt Nam

Thời điểm hiện tại, đội tuyển Malaysia đang gặp khó khăn bởi án phạt từ FIFA. 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đều bị cấm thi đấu 12 tháng.

Trong bối cảnh này, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Malaysia kỳ vọng Arif Aiman sẽ tỏa sáng để giúp đội bóng áo vàng giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới thuộc vòng loại Asian Cup 2027.