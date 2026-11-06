Giữa lúc Ronaldo từ giã đội tuyển gây chấn động, Georgina lại đập hộp siêu xe mới

Georgina Rodríguez tiếp tục tậu siêu xe triệu đô.

Hình ảnh một chiếc siêu xe mới vừa được vận chuyển và bàn giao trực tiếp tại dinh thự của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã lập tức thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Vợ Ronaldo đã chia sẻ khoảnh khắc chiếc xế hộp đắt giá cập bến garage cá nhân của cặp đôi, tiếp tục khẳng định lối sống thượng lưu và độ chịu chơi bậc nhất làng thể thao thế giới. Chiếc xe mới được đưa vào garage của Georgina Rodríguez chính là chiếc SUV siêu sang Range Rover Autobiography sở hữu nước sơn màu vàng cát/champagne cao cấp .

Georgina hào hứng đi ra nhận chiếc siêu xe

Trong bộ sưu tập xe triệu đô của gia đình, nếu như siêu sao người Bồ Đào Nha ưu tiên những cỗ máy tốc độ thuần túy phục vụ đam mê như Bugatti, Ferrari hay McLaren, thì Georgina lại hướng tới sự sang trọng, tinh tế và tiện nghi. Người đẹp sinh năm 1994 thường xuyên xuất hiện bên các dòng xe xa xỉ hàng đầu từ Rolls-Royce, Bentley đến Mercedes-AMG. Cô cũng nổi tiếng với thói quen tặng bạn trai những món quà đắt giá vào dịp đặc biệt, điển hình như chiếc mui trần Rolls-Royce Dawn làm quà Giáng sinh hay chiếc SUV cỡ lớn Cadillac Escalade nhân dịp sinh nhật anh. Thành viên mới vừa gia nhập tiếp tục làm phong phú thêm garage xe được đánh giá là một trong những bộ sưu tập riêng đắt giá nhất thế giới.

Sự kiện bàn giao siêu xe này diễn ra trong bối cảnh đời tư lẫn sự nghiệp của Cristiano Ronaldo đều đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Dù vẫn duy trì phong độ ghi bàn đều đặn ở cấp câu lạc bộ trong màu áo Al-Nassr, nhưng Ronaldo đã quyết định từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha ngày trước thềm FIFA Days tháng 11.

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Ở cuộc sống đời thường, Ronaldo và Georgina tiếp tục duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ thông qua phong cách sống thượng lưu. Việc bổ sung thêm một chiếc xế hộp cao cấp vào garage không chỉ đánh dấu bước mở rộng mới cho bộ sưu tập cá nhân của Georgina, mà còn thể hiện sức ảnh hưởng cùng độ xa hoa chưa từng hạ nhiệt của cặp đôi quyền lực này.

Ảnh: IGNV