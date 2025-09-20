Giữa bao tranh cãi, Bích Tuyền vẫn được điền tên dự SEA Games 2025 tại Thái Lan

Đây là một trong những bước quan trọng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, khi mà quy định yêu cầu các quốc gia phải gửi danh sách định danh tới nước chủ nhà Thái Lan.

Theo đại diện từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Bích Tuyền, một cầu thủ xuất sắc, đã được HLV Kiệt và ban huấn luyện chọn lựa từ trước để tham gia SEA Games này. Mặc dù danh sách chính thức chưa được công bố, ban huấn luyện sẽ tiến hành rút gọn danh sách còn 14 cầu thủ trước thời điểm thường khai mạc sự kiện. Từ quá khứ cho thấy rằng trong các lần tổ chức trước đó, môn bóng chuyền thường chỉ xác nhận danh sách vận động viên chính thức ngay trước khi lên đường tham dự.

Bích Tuyền được điền tên vào danh sách sơ bộ tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 33.

Hiện nay, các đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của giải vô địch quốc gia 2025. Dự kiến, hai đội sẽ bắt đầu tập huấn lần thứ hai sau khi giải kết thúc vào cuối tháng 10. Sau đợt tập huấn giai đoạn một, có 20 cầu thủ nữ và 16 cầu thủ nam đã trở lại đội bóng chủ quản.

Đặc biệt, Bích Tuyền nhận được nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông sau khi quyết định không tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan. Để chuẩn bị cho SEA Games, Cục TDTT Việt Nam sẽ đăng ký tham gia bốn nội dung bóng chuyền, bao gồm bóng chuyền nam và nữ trong nhà cũng như bóng chuyền bãi biển. Ban tổ chức cũng đã thông báo sẽ kiểm tra tư cách vận động viên theo đúng quy định.

SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra các nội dung bóng chuyền bãi biển từ ngày 12 đến 19 tháng 12 tại Pattaya, Chonburi, Thái Lan, và các trận bóng chuyền trong nhà từ ngày 10 đến 19 tháng 12 tại Bangkok, nơi từng tổ chức giải vô địch nữ thế giới.

Bích Tuyền và các đồng đội đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ SEA Games lần này, thể hiện quyết tâm cao để mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam.