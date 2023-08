Giọt nước mắt cựu HLV ngày Công An Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch

Sở dĩ gọi ông Trần Tiến Đại là cựu HLV bởi nhà cầm quân sinh năm 1996 từng xuất thân là một cầu thủ và theo đuổi nghiệp làm HLV sau khi giải nghệ. Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2013, ông từng dẫn dắt CLB Sài Gòn Xuân Thành và đó cũng là lần hiếm hoi ông Đại trở thành một nhà cầm quân.

Mùa giải V-League 2023 khởi tranh đánh dấu thời điểm Công An Hà Nội trở lại đấu trường quốc nội cao nhất. Tân binh của giải đấu thực sự cần những nhân tố có thể lèo lái con thuyền trong thời điểm quan trọng. Ngay lập tức cựu HLV Nguyễn Tiến Đại đã được bổ nhiệm.

Cựu HLV Trần Tiến Đại được chỉ định làm quyền HLV trưởng trong bối cảnh HLV Flavio Cruz vắng mặt

Khi HLV Flavio Cruz vắng mặt ở nhiều trận đấu vì lý do gia đình, cựu HLV Trần Tiến Đại được chỉ định tạm thay thế với vai trò là quyền HLV trưởng. Việc lựa chọn ông Đại là quyền HLV trưởng của đội bóng là điều tốt nhất cho CLB Công an Hà Nội vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Nhờ sự am hiểu với bóng đá Việt Nam, kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng cũng như khả năng chuyên môn, quyền HLV Trần Tiến Đại đang giúp cho CLB Công An Hà Nội thi đấu khởi sắc qua từng trận. Một trong những quyết định bất ngờ nhất của ông chính là việc để Quang Hải ngồi dự bị trong một trận đấu rất quan trọng gặp CLB Hà Nội.



Lựa chọn này rõ ràng không làm hài lòng một bộ phận người hâm mộ nhưng về mặt chuyên môn, trong những trận đấu trước đó, Quang Hải không đáp ứng được yêu cầu đặt ra, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng chiến thuật trong toàn đội.

Việc để Quang Hải trên băng ghế dự bị là một trong những quyết định gây bất ngờ

Quyết định để Hải “con” ngoài sân và đã lập tức tạo ra hiệu quả. Đội bóng ngành công an giành chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố với tỷ số sát nút 2-1 tại vòng 5 giai đoạn 2, qua đó tiến một bước dài trong cuộc đua vô địch. Điều này đồng thời cũng giúp Quang Hải có khát khao hơn trong việc khẳng định bản thân.

Tiền vệ mang áo số 19 đã "giải tỏa cơn khát" thành công khi có được bàn thắng đầu tiên với cú sút phạt đền thành công vào lưới Viettel FC trong trận thắng 3-0 của Công An Hà Nội trước đối thủ tại vòng 6 giai đoạn 2.

Một thay đổi lớn khác mà cựu HLV Trần Tiến Đại đã tạo ra trong giai đoạn đảm nhận trọng trách quyền HLV trưởng là việc sử dụng cầu thủ trẻ Giáp Tuấn Dương. Sự xuất hiện của Tuấn Dương bên cánh trái giúp quá trình luân chuyển bóng lên tuyến trên trở nên thuận lợi hơn đáng kể. Các bàn thắng mà CLB Công an Hà Nội ghi được trong thời gian gần đây đều có dấu ấn từ cánh trái.

HLV Trần Tiến Đại ngồi lặng lẽ trên cabin

Chiến thắng 3-0 trước CLB Viettel ở vòng đấu thứ 6 giai đoạn 2 đã giúp Công An Hà Nội chạm 1 tay vào chức vô địch mùa giải 2023. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Công An Hà Nội đang xếp ở vị trí đầu bảng đấu với 37 điểm cùng hiệu số 18, trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Hà Nội FC có được 35 điểm cùng hiệu số 12. Ở lượt trận cuối cùng gặp Đông Á Thanh Hóa, Công An Hà Nội chỉ cần một kết quả hòa là có thể ôm trọn chiếc Cup vô địch ngay mùa đầu tiên trở lại đấu trường quốc nội cao nhất.



Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 của Công An Hà Nội trước Viettel, các cầu thủ đã nhanh chóng chạy lại ăn mừng cùng người hâm mộ đội bóng. Trong những tiếng hô vang của những CĐV, trên cabin huấn luyện, quyền HLV Trần Tiến Đại vẫn lặng lẽ ngồi đó, rơi những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

"Người thay thế" rõ ràng đã phải trải qua quá nhiều khó khăn, quá nhiều những hoài nghi, là người “đứng mũi chịu sào” cho những kết quả không như ý của Công An Hà Nội ở giai đoạn đầu của nửa sau mùa giải. Nếu giúp CLB Công An Hà Nội thành công trong việc chinh phục chiếc cúp vàng năm giải 2023, hành trình đó sẽ in đậm dấu ấn cũng như tầm ảnh hưởng của quyền HLV Trần Tiến Đại.