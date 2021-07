Anh Lương Lam Sơn, một doanh nhân 8x tại Hà Nội đã cùng với bố của mình “độ” một chiếc mobihome trong vòng 15 ngày. 15 chuyến du lịch đã được thực hiện trong vòng vài tháng kể từ khi có “ngôi nhà di động”, và dưới đây là những chia sẻ của anh Sơn về chiếc Mobihome của mình nói riêng và thú chơi Mobihome tại Việt Nam nói chung.

Tất nhiên, phải là một người rất yêu du lịch, mình mới có thể hoàn thiện chiếc xe được như hiện tại. Mình cũng như hầu hết mọi người, đều bắt đầu những chuyến đi bằng xe 2 bánh. Nhưng rồi cuộc sống thay đổi, mình có vợ, có các con. Rong ruổi một mình bằng phân khối lớn không tồi, nhưng mình cảm thấy thích cảm giác cả gia đình đồng hành cùng nhau hơn. Việc đi xa 2-3 ngày rồi cảm thấy nhớ nhà, nhớ con cũng là điều khiến mình canh cánh trong lòng.





Mình đã từng đi du lịch theo tour đủ nhiều để có sự so sánh với loại hình du lịch Mobihome. Quá trình du lịch Mobihome từ việc tính đường đi, đặt phòng, giao tiếp với người dân địa phương sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm du lịch hiện đại. Cũng vì vậy mà chiếc Mobihome này ra đời.





Bật mí với các bạn bí quyết mua xe khi không được sự đồng ý của vợ là cứ mua trước rồi về xin sau. Mình đã thử và đảm bảo 100% sẽ thành công (cười). Thuyết phục thì khó lắm vì Mobihome còn là một khái niệm quá mới mẻ tại Việt Nam.





Trước giờ mình chỉ sử dụng xe cá nhân, hoàn toàn không có kiến thức về xe 16 chỗ. Vì vậy, mình phải tự tìm hiểu qua những diễn đàn trên Facebook chuyên về dòng xe này.





Khi đó, khả năng tài chính của mình trong khoảng 200 triệu đồng nên mình bắt buộc phải tìm những dòng xe lâu đời từ những năm 2007 - 2008. Sau khi tham khảo, mình tìm ra 2 dòng xe là Ford Transit được lắp ráp trong nước và Mercedes-Benz Sprinter 2007 nhập khẩu nguyên chiếc.

Khi so sánh cả 2 chiếc cùng đời 2007 bằng thông tin có được trên các diễn đàn, mình thấy đông anh em nhận xét Mercedes-Benz Sprinter bền hơn so với Ford Transit. Đó cũng là lý do mình lựa chọn chiếc này để nâng cấp thành Mobihome.





Quá trình độ xe hầu hết nằm trong dự tính bởi mình may mắn được bố hỗ trợ tới 90% trong việc chế tạo nội thất. Ông làm trong ngành xây dựng, chuyên cắt đá granite nên có thể áp dụng kĩ thuật này vào công đoạn cắt gỗ một cách rất chính xác.

Hạn chế lớn nhất là do công việc chính của bố mình ở Sài Gòn nên mình phải tận dụng dịp nghỉ Tết của ông để tiến hành thi công. Kế hoạch phải được lên tỉ mỉ từ trước để cân đối nguyên vật liệu, thời gian thi công sao cho đầy đủ và phù hợp để bố mình kịp quay lại làm việc sau kỳ nghỉ. Cũng có một số công đoạn bị ảnh hưởng bởi thiếu nguyên vật liệu trong tết, nhưng nó không quá quan trọng tới việc định hình chiếc Mobihome này.

Chi tiết hơn thì quá trình độ xe gồm 2 giai đoạn chính: lên ý tưởng thiết kế và sắm thiết bị. Mình tham khảo nhiều clip từ nước ngoài để chắt lọc những ý tưởng hay ho, phù hợp. Sau đó, mình lập danh sách thiết bị cần thiết rồi tìm mua trên các trang thương mại điện tử trong và ngoài nước, mất khoảng 2 tuần để vận chuyển về Việt Nam.





Tổng thời gian mình hoàn thành quá trình nâng cấp xe mất khoảng 3 tháng, bao gồm 2 tháng lên ý tưởng và vẽ bản thiết kế, 2 tuần để sắm thiết bị và 2 tuần thi công.





Việc đại tu, bảo dưỡng xe Mobihome cũng có một số điều khác so với chiếc xe bình thường. Chẳng hạn như trong chuyến đi Tà Xùa, mình phải bắt lại những con ốc, cố định đồ nội thất vào xe khi trước khi di chuyển vì điều kiện địa hình khiến xe rất dễ bị xóc, bị tuột. Hay trong chuyến đi đến vùng núi, mình đã bị hỏng máy bơm do đường đi quá xóc, dẫn đến việc không có nước để sinh hoạt.





Vì vậy, trước mỗi chuyến đi, mình đều phải kiểm tra ốc và bắt lại cho chắc chắn, cũng như các phụ tùng khác. Ngoài ra, mình cũng sẽ kiểm tra những thiết bị như nước mát, phanh xe, nước rửa kính... như một chiếc xe thông thường.





Sau mỗi chuyến đi, điều mình ưu tiên hơn cả là sạc pin vì mình sử dụng pin độc lập, không liên quan đến ắc-quy của xe. Mình sử dụng pin lithium nên nếu để pin tự sập nguồn sau 1 thời gian sẽ rất dễ chết pin. Đó là những kinh nghiệm của mình.





Mình cũng khá lăn tăn về việc này, nhưng thứ nhất do tài chính có hạn, thứ 2 mình tự nhủ rằng nếu như Mercedes-Benz Sprinter được anh em chạy dịch vụ tin dùng, thì chẳng có lý do gì đây là một chiếc xe ẩm ương và dễ hỏng vặt cả.





Còn tất nhiên, chiếc xe đời sâu nào cũng có những phụ tùng đã bị hỏng hóc, hao mòn hoặc không đảm bảo mà mình không thể biết khi mua. Cái này thì phải tự tìm hiểu và trải nghiệm thôi. Chẳng hạn như trong chuyến đi gần nhất tại Thái Nguyên, khi đó mình mới biết kim phun của xe có vấn đề và cần thay thế.





Sau chuyến du lịch, mình tìm tới những cửa hàng uy tín để bảo dưỡng xe. Vì xe 16 chỗ thuộc dòng xe kinh doanh nên có rất nhiều địa chỉ uy tín ở Hà Nội mà bạn có thể bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng.





Nhiều bạn bè lo lắng, nói với mình rằng anh em đàn ông thì không sao, chứ xe cũ hỏng giữa đường thì khổ vợ khổ con. Nhưng thực tế thì không có gì nghiêm trọng cả, mình thường chọn những địa điểm an toàn, có dân cư xung quanh. Nếu có việc khẩn cấp, mình sẽ gửi vợ con vào nhà dân rồi giải quyết vấn đề của xe. Cũng đã có lần chính những người dân quanh khu vực mình dừng chân hỗ trợ đẩy chiếc Mercedes-Benz Sprinter này. Đó lại trở thành một kỷ niệm rất vui, hỏng xe đôi lúc không “khốn khổ” như mọi người nghĩ. Hiện tại garage xe cũng có ở khắp mọi nơi. Nếu không thể sửa dứt điểm, hầu hết thợ có thể sửa tạm để mình lăn bánh về Hà Nội an toàn.





Hiện tại, phong trào Mobihome ở Việt Nam vẫn trong thời điểm sơ khai và gặp khá nhiều hạn chế. Tất cả mọi người, hay cả bản thân mình đều từ con số 0 đi lên, đều phải tự tìm tòi, tự khám phá từ việc lên ý tưởng, mua sắm thiết bị cho đến học hỏi kiến thức về điện, về làm gỗ.





Tuy nhiên, đến thời điểm này, số lượng xe Mobihome đang tăng dần lên khoảng hơn chục chiếc xe rồi. Bên cạnh đó, những người đi trước cũng đã xây dựng cộng đồng Mobihome để chia sẻ kinh nghiệm, giúp phong trào ngày càng phát triển tại Việt Nam.





Mình nghĩ vướng mắc chủ yếu là việc đăng kiểm nhà di động, bởi hiện tại công đoạn này đang bị tạm dừng nên các xe Mobihome đều phải đăng kiểm là xe tải van. Mình đã tìm hiểu rất kỹ khi lên thiết kế nên chưa từng gặp sự cố hay vấn đề về pháp luật.





Ngoài ra, địa hình tại các địa điểm đẹp của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cho xe Mobihome. Chiếc Mobihome của mình là loại 16 chỗ dẫn động 1 cầu, do đó xe vừa phải chở rất nặng, vừa gặp nhiều khó khăn khi di chuyển tới các địa điểm đẹp như thác, suối, bờ biển...





Ở nước ngoài, người chơi Mobihome có rất nhiều bãi cắm trại riêng mà Việt Nam chưa có. Những khu này đều rất tiện lợi, gần gũi với thiên nhiên, thậm chí còn trang bị điện, nước đầy đủ. Hơn nữa, cộng đồng chơi Mobihome tại nước ngoài rất thân thiết, gắn kết với nhau, rất cởi mở khi chia sẻ kinh nghiệm về niềm đam mê Mobihome của họ.

Nếu bạn ngủ qua đêm, bạn sẽ cần đề phòng cảnh giác cao hơn. Chẳng hạn, rắn và côn trùng sẽ lên rất nhiều vào mùa mưa, hoặc bạn có thể gặp kẻ gian khi đi du lịch ở những vùng sâu, vùng xa.





Giải pháp của gia đình mình là đưa 1 bạn chó Becgie đi cùng trong mỗi chuyến du lịch. Bạn chó này sẽ nhận biết những nơi có rắn, hoặc ngồi ngay trước cửa xe để trông chừng. Xe có lắp quạt thông gió 2 chiều nhưng nhà mình luôn mở cửa xe để ngủ cho thoáng khí. Hoàn thiện xe từ tháng 3, từ đó tới nay gia đình đã đi được trên dưới 15 địa điểm du lịch như Đồng Mô, bản Tả Van trên Sa Pa, hoặc chuyến đi gần nhất tới thác Mưa Rơi, thác 7 tầng ở Thái Nguyên... và đều qua đêm an toàn nhờ giải pháp này.





Nếu không có một chú chó, bạn nên dừng xe trước trạm xăng, ngân hàng, trạm thu phí hoặc đồn công an vì những địa điểm đó luôn có người hoặc có bảo vệ.





Chiếc xe của mình là Mercedes-Benz Sprinter 2007, có giá khoảng 160 triệu đồng đã bao gồm chi phí hạ tải. Mình tốn thêm tầm 30 triệu đồng tiền sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu sau khi mua về, 100 triệu đồng để đầu tư nội thất. Tổng chi phí rơi vào khoảng 280 - 290 triệu đồng. Thế nên, bạn không cần quá khá giả để có thể ra nhập vào bộ môn này.





Mình chưa từng coi đây là 1 loại tiêu sản, thay vào đó, mình nghĩ đây là một khoản đầu tư có lãi. Phần lãi mình có được chính là những trải nghiệm vô giá khi các con được sống hòa mình với thiên nhiên, giống như chính thế hệ của mình ngày trước. Bên cạnh đó còn là những kỷ niệm đẹp về những hành trình cùng gia đình trên khắp các địa danh của đất nước.









Bài viết: Ngọc Ánh - Phúc Thành Ảnh: Phúc Thành, NVCC Video: Cấn Hưng Thiết kế: Tiêng Tiêng Theo Trí Thức Trẻ