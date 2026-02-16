Giáp Tết, vợ Quang Hải làm cái gì thế này!

Không phải váy áo sang chảnh, không phải tiệc tùng hay du lịch xa hoa, lần này Chu Thanh Huyền xuất hiện với một hình ảnh khiến dân mạng "dụi mắt" vài lần mới tin là thật.

Trong một khoảnh khắc gây sốt gần đây, Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải - diện đồ ở nhà đơn giản, buộc tóc gọn gàng rồi… trèo hẳn lên cây dừa hái quả. Không chỉ đứng dưới tạo dáng cho vui, cô thực sự bám thân cây, leo cao và với tay hái trái.

Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài nữ tính thường thấy của Chu Thanh Huyền. Nhiều người đùa rằng: "Đây là phiên bản vợ Quang Hải hệ sinh tồn à?", "Nhìn vậy ai nghĩ là vợ cầu thủ nổi tiếng!", "Một trời một vực với hình ảnh sang chảnh thường thấy"...

Tuy nhiên, chính sự tự nhiên, gần gũi ấy lại khiến cô ghi điểm mạnh. Không ngại lấm lem, không e dè hình ảnh, Chu Thanh Huyền thoải mái tận hưởng cuộc sống đời thường theo cách rất riêng.

Bên cạnh khoảnh khắc leo dừa gây sốc nhẹ, hình ảnh Chu Thanh Huyền hoàn mình vào không khí gia đình ấm cúng ở quê chồng, cùng Quang Hải trang trí Tết rực rỡ với quất, đào trông sân nhà cũng viral trên MXH.

Trong đó, Chu Thanh Huyền diện đồ thoải mái, tạo dáng tinh nghịch bên chồng. Quang Hải cũng xuất hiện giản dị, cùng vợ chuẩn bị không gian đón Tết. Không còn ánh đèn sân cỏ hay những bộ suit lịch lãm, cả hai hiện lên đúng chuẩn cặp đôi trẻ đang tận hưởng cuộc sống gia đình.

Trước đây, Chu Thanh Huyền thường gắn với phong cách thời trang chỉn chu, make-up sắc sảo và thần thái sang chảnh. Chính vì vậy, việc cô hì hục leo cây, diện đồở nhà thoải mái hết cỡ khiến nhiều người bất ngờ.

Thế nhưng cũng nhờ vậy mà công chúng có thêm một góc nhìn khác về bà xã Quang Hải - không chỉ là vợ cầu thủ nổi tiếng mà còn là một cô gái năng động, gần gũi và sẵn sàng "xắn tay áo" làm mọi thứ trong cuộc sống thường ngày.

Có lẽ vì thế mà câu hỏi "Vợ Quang Hải làm cái gì thế này?" sau cùng lại chuyển thành một lời khen: Đúng là không phải dạng vừa đâu!