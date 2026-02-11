Giành huy chương Thế vận hội mùa đông, VĐV bật khóc thú nhận ngoại tình

Ngày thi đấu nội dung 20km biathlon (hai môn phối hợp trượt tuyết và bắn súng) nam tại Thế vận hội mùa đông 2026 khép lại với tấm HCV thuộc về Johan-Olav Botn. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại dồn vào VĐV giành HCĐ người Na Uy - Sturla Holm Laegreid - sau khi anh bất ngờ thú nhận ngoại tình và gửi lời xin lỗi bạn gái một cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Ngay sau khi về đích, Laegreid bật khóc khi trả lời đài NRK và bất ngờ chia sẻ chuyện đời tư. Anh nói mình đã trải qua “tuần tồi tệ nhất cuộc đời” sau khi thú nhận với bạn gái về việc ngoại tình.

“Có điều này tôi muốn nói với một người có thể không theo dõi trận thi đấu. Nửa năm trước tôi gặp tình yêu của đời mình, cô ấy là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất thế gian. Thế nhưng ba tháng trước tôi lại phạm sai lầm lớn nhất đời mình khi phản bội cô ấy. Một tuần trước tôi đã nói ra sự thật, và đó là khoảng thời gian tệ hại nhất cuộc đời tôi” , Laegreid nghẹn ngào chia sẻ.

Sturla Holm Lægreid bật khóc và thú nhận ngoại tình ngay trên sóng truyền hình. (Nguồn: The Guardian)

VĐV 29 tuổi thừa nhận những ngày gần đây, thể thao không còn là ưu tiên hàng đầu: “Tôi đã từng giành HCV rồi. Có thể nhiều người sẽ nghĩ khác, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ hướng về cô ấy. Vài ngày qua, thể thao không còn là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ ước mình có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này với cô ấy”.

Khi được hỏi làm sao vẫn có thể thi đấu để giành HCĐ trong trạng thái tinh thần rối bời, Laegreid nói anh muốn sống có trách nhiệm và dám nhận sai.

“Tôi luôn cố gắng trở thành một người đáng noi theo nhưng tôi đã làm điều ngu ngốc. Trước cuộc thi, tôi nhận được đoạn video động viên từ CLB quê nhà và lấy đó làm động lực. Nếu muốn làm tấm gương tốt, tôi phải thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm và làm tổn thương người mình yêu thương nhất” , Laegreid chia sẻ.

Laegreid từng giành HCV tiếp sức tại Olympic Bắc Kinh cách đây 4 năm và sở hữu 14 huy chương thế giới, trong đó có 7 HCV. Sau lễ trao huy chương, anh cho biết bản thân không muốn công khai danh tính bạn gái.

“Cô ấy đã chịu đủ áp lực sau tuần vừa rồi. Tôi chỉ mong rằng vẫn còn hy vọng cho cả hai, và rằng cô ấy có thể tiếp tục yêu tôi” , anh nói.

Laegreid cũng bày tỏ sự lo ngại khi cuộc phỏng vấn có thể làm lu mờ chiến thắng của Johan-Olav Botn - VĐV giành HCV. “Tôi hy vọng mình không phá hỏng ngày vui của Johan. Có lẽ việc chia sẻ về vấn đề cá nhân ngay lúc này là ích kỷ. Thú thật, lúc này tôi không thật sự tỉnh táo về mặt tinh thần. Chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện rồi sẽ ra sao" , Laegreid cho biết ở cuối buổi phỏng vấn.