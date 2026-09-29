Giành HCV ASIAD lịch sử, các cô gái cầu mây được thưởng bao nhiêu?

Cầu mây Việt Nam xuất sắc giành HCV Asiad 2026.

Sau khi xuất sắc giành HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây tại ASIAD 20 sáng 29/9, các tuyển thủ Việt Nam không chỉ nhận tiền thưởng theo quy định của Nhà nước mà còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù kéo dài đến kỳ ASIAD tiếp theo. Riêng hai VĐV thuộc biên chế Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly còn được hưởng thêm các chính sách của thành phố.

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo.

Nếu tạm tính một chu kỳ ASIAD khoảng 4 năm, tương đương 48 tháng, mỗi VĐV có thể nhận khoảng 960 triệu đồng từ chế độ đãi ngộ đặc thù này.

Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV Asiad 20 (Ảnh: Bùi Lượng)

Bên cạnh đó, theo mức thưởng thành tích được quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mỗi VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng.

Như vậy, nếu tính tiền thưởng 280 triệu đồng cùng chế độ đãi ngộ đặc thù trong khoảng 48 tháng, mỗi VĐV giành HCV có thể được hưởng khoảng 1,24 tỉ đồng từ hai chính sách của Nhà nước.

Với ba VĐV của đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung đôi nữ, tổng giá trị hai chế độ trên có thể vào khoảng 3,72 tỉ đồng, nếu cùng được áp dụng đầy đủ trong khoảng 48 tháng.

Con số này chưa bao gồm 200 triệu đồng thưởng nóng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội cũng như những phần thưởng khác có thể đến từ liên đoàn, đơn vị chủ quản, địa phương và các nhà tài trợ.

Riêng với hai VĐV thuộc biên chế Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, các cô còn được hưởng thêm chính sách của Thủ đô.

Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, mức thưởng dành cho VĐV Hà Nội giành HCV ASIAD là 140 triệu đồng/huy chương. Như vậy, Thu Trang và Khánh Ly mỗi người được nhận thêm 140 triệu đồng tiền thưởng thành tích của Hà Nội.

Bên cạnh tiền thưởng, Hà Nội còn có chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao. Theo chính sách này, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng mức đãi ngộ 33,5 triệu đồng/người/tháng theo chu kỳ Đại hội.

Nếu tính trong khoảng 48 tháng, riêng chế độ này tương đương khoảng 1,608 tỉ đồng cho mỗi VĐV Hà Nội giành HCV ASIAD.

Như vậy, ngoài các chế độ chung của Nhà nước, Thu Trang và Khánh Ly còn được hưởng thêm tiền thưởng và chế độ đãi ngộ đặc thù của Hà Nội. Đây là những chính sách nhằm ghi nhận thành tích, đồng thời tạo điều kiện để các VĐV thể thao thành tích cao yên tâm tập luyện, tiếp tục cống hiến cho Thể thao Thủ đô và Thể thao Việt Nam.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân, một trong những HLV của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam và thuộc Thể thao Hà Nội, cũng được hưởng chế độ bằng 50% của VĐV, theo quy định dành cho HLV có VĐV đạt thành tích cao.

Những chế độ khen thưởng và đãi ngộ sau tấm HCV ASIAD 20 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với thành tích của các tuyển thủ cầu mây nữ mà còn tạo thêm động lực để VĐV tiếp tục gắn bó, tập luyện và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.