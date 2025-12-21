Giành HCĐ SEA Games trở về, nữ VĐV Việt Nam thi chạy 21 km đoạt luôn giải nhất

Sáng 21/12, vận động viên Bùi Thị Thu Hà tham gia giải marathon diễn ra tại Hải Phòng. Cô về nhất cự ly 21 km với thành tích 1 giờ 20 phút 29 giây.

Bùi Thị Thu Hà là tuyển thủ điền kinh Việt Nam vừa trở về từ SEA Games 33. Ở nội dung marathon diễn ra hôm 14/12, nữ vận động viên sinh năm 2003 giành huy chương đồng (thành tích 2 giờ 54 phút 40 giây). Ngay sau khi về đích, Bùi Thị Thu Hà đổ gục xuống đường chạy vì kiệt sức.

"Vậy là hành trình thi đấu năm 2025 của Hà khép lại, một năm của sự nỗ lực, trưởng thành và những bài học quý giá. Cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành ạ!" , Bùi Thị Thu Hà chia sẻ trên mạng xã hội sau cuộc đua sáng nay.

Vận động viên Bùi Thị Thu Hà.

Trên đường chạy ở Hải Phòng, người về nhì ở cự ly 21 km ngay sau Thu Hà là Đoàn Thu Hằng cũng vừa trở về từ SEA Games 33. Thu Hằng giành huy chương bạc nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Tại SEA Games 33, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu với 12 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 10 huy chương đồng chỉ đứng sau chủ nhà Thái Lan (13 huy chương vàng). Ở hầu hết các nội dung thế mạnh, các vận động viên Việt Nam đều thi đấu đúng kỳ vọng.

Trong đó, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định sự thống trị ở các cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Ngoài ra, ở một số nội dung, những gương mặt mới của đội tuyển điền kinh Việt Nam ghi đấu ấn mạnh mẽ như Hồ Trọng Mạnh Hùng (huy chương vàng nam nhảy 3 bước), Trần Thị Loan (HCV nữ nhảy xa), Bùi Thị Kim Anh (nữ nhảy cao).

Với việc hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33, Liên đoàn điền kinh Việt Nam thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng.