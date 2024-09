Nội dung chính Cầu thủ Việt kiều Kaelin Nguyễn giành chức vô địch Cúp Quốc gia New Zealand.

Kaelin Nguyễn từng thử việc ở CLB Hải Phòng và mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia New Zealand 2024, CLB Wellington Olympic đã vượt Auckland City ở loạt đá luân lưu 11 để giành chức vô địch. Tiền đạo Việt kiều Kaelin Nguyễn được vào sân ở phút 83 và đã thi đấu trọn vẹn những phút cuối cộng thêm cả thời gian đá hiệp phụ cho Wellington Olympic.



Chiếc Cúp Quốc gia New Zealand là danh hiệu thứ ba mà Kaelin Nguyễn có được trong mùa giải 2024. Trước đó, anh đã cùng Wellington Olympic vô địch Siêu Cúp New Zealand và giải Miền Trung New Zealand.

Kaelin Nguyễn (phải) cùng Wellington Olympic vô địch Cúp Quốc gia New Zealand.

Với việc đăng quang ở giải Miền Trung New Zealand, Wellington Olympic giành vé lọt vào vòng chung kết tranh chức vô địch toàn New Zealand (có 10 đội tham dự). Kaelin Nguyễn nhiều khả năng sẽ tiếp tục góp mặt trong giai đoạn quyết định này.

Gia nhập Wellington Olympic từ đầu năm 2024, Kaelin Nguyễn nhanh chóng chiếm được niềm tin của ban huấn luyện. Tiền đạo Việt kiều đã được ra sân 18 trận trên mọi đấu trường và ghi 4 bàn thắng.

Ở tuổi 21, Kaelin Nguyễn sở hữu kinh nghiệm thi đấu tương đối dày dặn tại các giải đấu chuyên nghiệp New Zealand. Tính đến hiện tại, anh đã có tổng cộng 73 lần ra sân và ghi được 21 bàn thắng cho 4 CLB khác nhau.

Hồi tháng 8 vừa qua, Kaelin Nguyễn đã dành thời gian thử việc tại CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, 2 bên chưa đi đến đàm phán hợp đồng và các điều khoản cụ thể. Kaelin Nguyễn trở về New Zealand để tiếp tục thi đấu trong màu áo Wellington Olympic. Còn CLB Hải Phòng cũng chốt danh sách đăng ký V.League 2024/25 mà không có cầu thủ Việt kiều nào.

Kaelin Nguyễn (áo vàng) đã có quãng thời gian thử việc ở CLB Hải Phòng.

Dù vậy, cánh cửa để Kaelin Nguyễn gia nhập đội bóng đất cảng vẫn được cả 2 bên để ngỏ. Trong những năm qua, CLB Hải Phòng từng là bệ phóng cho nhiều cầu thủ Việt kiều tại V.League như Đặng Văn Lâm hay Adriano Schmidt.

Gia đình Kaelin Nguyễn cũng bày tỏ mong muốn cầu thủ 21 tuổi có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Được biết, chân sút cao 1m85 đã tìm hiểu quy trình để có thể sớm tiến hành những thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Trong những tháng tới, mục tiêu của Kaelin Nguyễn là cùng với Wellington Olympic vô địch giải toàn quốc New Zealand, hoàn tất cú ăn bốn trong năm 2024.

Kaelin Nguyễn sinh năm 2003, vẫn đủ điều kiện để tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như SEA Games 2025. Trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermakt định giá Kaelin Nguyễn 150.000 euro, ngang với nhiều tài năng trẻ sáng giá của U22 Việt Nam như Hồ Văn Cường hay Văn Trường.