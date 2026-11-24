U17 Việt Nam đã được "thưởng nóng" sau màn trình diễn quả cảm.

Với trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand, đội tuyển U17 Việt Nam có điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Đoàn quân áo đỏ dù có những thời điểm lâm vào khó khăn nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để san bằng tỉ số.

U17 Việt Nam có màn trình diễn quả cảm

Sau trận đấu, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định "thưởng nóng" số tiền 400 triệu đồng cho U17 Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuần cũng đã gọi điện sang Qatar để để động viên, biểu dương tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là tinh thần không bỏ cuộc khi 3 lần bị đối phương dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa. Chủ tịch VFF đánh giá cao quyết tâm và ý chí của các cầu thủ trẻ trong hành trình chinh phục đấu trường World Cup. Ông khẳng định rất tự hào về điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup 2026 mà U17 Việt Nam đã mang về.

U17 Việt Nam là đội tuyển thứ hai trong lịch sử các đội tuyển bóng đá sân cỏ Việt Nam giành điểm số tại một kỳ World Cup. Trước đó vào năm 2017, U20 Việt Nam cũng có được điểm số sau 1 trận hòa trước U20 New Zealand.