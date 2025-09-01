Gian nan tìm kiếm cầu thủ Việt kiều, ngoại binh cho CLB nữ TPHCM

Thực tế đã chứng minh, nếu được tăng cường bằng các nhân tố ngoại binh cùng nguồn lực Việt kiều, chất lượng chuyên môn và sức cạnh tranh của CLB nữ TPHCM sẽ được nâng lên đáng kể. Bằng chứng là tại Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025, sự góp mặt của 4 ngoại binh cùng 2 cầu thủ Việt kiều là Asley Trâm Anh và Chelsea Lê đã giúp cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành CLB nữ đầu tiên ở Đông Nam Á góp mặt tại vòng bán kết.

Còn tại Giải nữ Cúp Quốc gia 2025 hồi tháng 4, dù không được phép đăng ký ngoại binh, đội hình với hai cầu thủ Việt kiều vẫn đủ góp sức mang về danh hiệu cho CLB nữ TPHCM.

Tiếc rằng, hành trình đi tìm những cái tên như thế tại Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 lại đầy gian truân với CLB nữ TPHCM. Những cầu thủ Việt kiều chất lượng đã trở về Mỹ để theo đuổi dự định cá nhân, còn các ngoại binh đã hết hạn hợp đồng sau Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025.

HLV Đoàn Thị Kim Chi trải lòng: “Phải đến mùa giải 2026, các giải nữ thuộc hệ thống quốc gia mới cho phép đăng ký ngoại binh. Tuy nhiên, CLB đang tích cực tìm kiếm cả ngoại binh lẫn cầu thủ Việt kiều để chuẩn bị lực lượng cho Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026. Việc tìm ngoại binh lúc này rất khó, khi họ không đồng ý ký hợp đồng ngắn hạn. Còn nếu ký hợp đồng từ lúc này thì ngoại binh cũng không đủ điều kiện tham dự Giải nữ VĐQG. Chúng tôi đang nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm. Nếu không có được cầu thủ chất lượng cao thì cũng hy vọng tìm được người phù hợp với lối chơi”.

CLB nữ TPHCM tham dự Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 với 100% cầu thủ tự đào tạo. ẢNH: ANH TRẦN

Bài toán tài chính cũng buộc CLB nữ TPHCM phải cân nhắc kỹ trong việc tuyển chọn ngoại binh. Bởi muốn có ngoại binh giỏi thì đồng nghĩa mức phí chuyển nhượng và lương thưởng là rất cao. Nhưng với điều kiện tài chính đang còn hạn chế, HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng cộng sự phải tìm người không chỉ phù hợp với túi tiền, mà còn phù hợp với lối chơi lẫn văn hóa của CLB.

Với nguồn cầu thủ Việt kiều, khó khăn cũng không kém. Một số cái tên có trình độ tốt đã ký hợp đồng với các CLB khác. Có người từng chia sẻ với HLV Đoàn Thị Kim Chi rằng “sẽ sẵn sàng trở về nước nếu được trao cơ hội lên đội tuyển nữ Việt Nam”. Trong khi đó, nguồn lực Việt kiều đang là sinh viên tại nước ngoài, dù có tiềm năng nhưng chất lượng chuyên môn chưa ổn định, lại thường xuyên vướng lịch học nên không thể tham dự trọn vẹn các giải đấu trong nước.

“Chúng tôi đã liên hệ và theo dõi nhiều cái tên. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được ngoại binh hoặc Việt kiều nào thật sự phù hợp để bổ sung”, HLV Đoàn Thị Kim Chi thẳng thắn chia sẻ.