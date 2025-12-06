Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025: Doanh nghiệp và nhà trường tiếp sức phong trào

Tại điểm thi đấu FPT Polytechnic - chủ nhà vòng loại 4 với 20 đội và 200 VĐV, các màn tranh tài diễn ra vô cùng sôi nổi. Những loạt trận giữa các khoa, các CLB sinh viên liên tục xuất hiện các pha kéo giằng co, đổi hướng nhanh, thể hiện kỹ thuật giữ dây và sức bền tốt. Trận chung kết tại sân FPT Polytechnic được đánh giá là màn so tài kịch tính nhất kể từ đầu giải.

Cô Trần Như Hoa - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, chia sẻ: "Giải đấu được tổ chức và đầu tư chỉn chu về mặt chuyên môn, độ an toàn cho VĐV tham gia giải cũng cao, đặc biệt là về tổ trọng tài điều phối giải quá chuyên nghiệp điều phối giải đấu mượt mà theo đúng chuẩn quy định của điều lệ".

Cũng theo cô Như Hoa, đây là giải đấu đầu tiên tổ chức cho sinh viên trường với sự hợp tác từ phía BTC cũng như Nhà tài trợ, có sự đầu tư kỹ càng. Thậm chí đây là giải đấu mà sinh viên có thể là mất ăn, mất ngủ, mất luôn… giọng vì gào thét trong những tiếng hô vang, cổ vũ thi đấu cho đồng đội.

"Những giá trị tích cực mang lại cho sinh viên là thể chất, cụ thể đem lại cho sinh viên sức khỏe, cải thiện việc tập luyện thể thao trong trường. Giải đấu mang lại sự gắn kết giữa các bạn sinh viên, tạo tiền đề phát triển cho việc phối hợp tổ chức "team work" làm việc nhóm mà nhà trường đang hướng tới. Bên cạnh đó, giải lưu giữ và lan truyền nét đẹp văn hóa về một môn thể thao truyền thống từ lâu đời của việt Nam", cô Trần Như Hoa nói.

Để các sinh viên thi đấu đạt kết quả cao nhất, Nhà trường đặc biệt làm việc trực tiếp với các Bộ môn, các lãnh đội, hướng dẫn sát sao trong việc tập luyện và thành lập đội hình thi đấu, huy động và thúc đẩy công tác cổ động để các VĐV tham gia trải nghiệm có thêm tinh thần, giải sôi động hơn.

Với riêng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, mọi thành viên tham gia đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc luyện tập để có sự bùng nổ truyền thông và áp đảo từ cả dưới sân đấu lẫn trên khán đài. Trường sẵn sàng đón nhận và hợp tác để làm nên những giải ý nghĩa và hay hơn nữa để gửi đến các bạn sinh viên trong trường, cũng như những bạn sinh viên đam mê thể thao phong trào từ các đơn vị.

"Việc rèn luyện thể thao là điều tất yếu đối với sự phát triển thể chất của sinh viên trong thời đại đổi mới. Nhằm thúc đẩy trong việc rèn luyện thể thao song song với học tập, nhà trường luôn hưởng ứng một cách tích cực, thúc đẩy phát triển đến các giải đấu dành cho sinh viên của trường, trong địa bàn thành phố và toàn quốc", cô Trần Như Hoa nhấn mạnh.

Giải Vô địch Kéo co Thanh niên Cúp Rockstar 2025 không chỉ là sân chơi bổ ích cho giới sinh viên, mà còn là cơ hội để các bạn trẻ nhiều khu công nghiệp trên cả nước được kết nối, hiểu hơn về giá trị văn hóa - tôn vinh môn thể thao truyền thống.

Tại nhiều doanh nghiệp, các đội thi còn được đầu tư trang phục đồng bộ, được tập luyện cùng huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật, và được truyền thông nội bộ mạnh mẽ để khích lệ tinh thần người lao động.

Đại diện Ban Quản lý khu công nghiệp Nội Bài chia sẻ: "Mục tiêu trọng tâm của chúng tôi khi đồng hành cùng giải là thúc đẩy tinh thần đoàn kết và xây dựng lối sống lành mạnh trong toàn thể người lao động tại khu công nghiệp Nội Bài.

Những hoạt động thể thao cộng đồng như kéo co có vai trò gắn kết, tạo môi trường giao lưu tích cực và lành mạnh cho các cộng đồng tại Sóc Sơn. Một sân chơi hướng tới giới trẻ như giải kéo co hoàn toàn phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi - khuyến khích lối sống năng động, đề cao tinh thần làm việc nhóm và thúc đẩy sự phát triển cá nhân tích cực".