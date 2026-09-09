Giải Vô địch các CLB Golf Nam Toàn quốc 2026 khởi tranh tại Tam Đảo

Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Nam Toàn quốc 2026 – Tranh cúp Nam A Bank diễn ra từ ngày 29 đến 31/10 tại Tam Dao Golf & Resort, theo thể thức Match Play.

Sau mùa giải 2024, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Nam Toàn quốc – Tranh cúp Nam A Bank sẽ trở lại trong năm 2026, quy tụ các câu lạc bộ golf nam trên cả nước tranh tài tại Tam Dao Golf & Resort từ ngày 29 đến 31/10.

Đây là một trong những giải đấu có tính đối kháng cao của hệ thống golf nghiệp dư Việt Nam. Thay vì tập trung vào thành tích của từng cá nhân, giải đấu đề cao sức mạnh tập thể, khi kết quả chung cuộc phụ thuộc vào sự kết hợp giữa phong độ của các golfer, cách xây dựng đội hình và chiến thuật của mỗi câu lạc bộ.

Mùa giải năm nay tiếp tục thi đấu theo thể thức Match Play và không áp dụng Handicap. Các cặp đấu được xác định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên giữa các đội tham dự theo từng nhóm Handicap.

Mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 12 trận, gồm 4 trận Four-Ball và 8 trận Singles. Mỗi trận thắng được tính 1 điểm, hòa nhận 0,5 điểm và thua không có điểm. Đội sở hữu tổng điểm cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ giành chức vô địch.

Với thể thức này, cuộc đua không chỉ là màn so tài giữa những golfer có phong độ tốt nhất. Khả năng phân bổ lực lượng, lựa chọn nhân sự cho từng trận đấu và xây dựng chiến thuật phù hợp cũng có thể tạo ra khác biệt trong cuộc cạnh tranh giữa các câu lạc bộ.

Trong trường hợp bị lẻ đội, Ban tổ chức sẽ ghép hai cặp đấu lẻ ở nội dung Singles Match của mỗi nhóm Handicap thành các trận Singles Match tương ứng. Đối với đội lẻ ở trận Four-Ball, kết quả sẽ được tính hòa và nhận 0,5 điểm.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu cũng hướng đến việc tăng cường giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ, qua đó góp phần mở rộng sự gắn kết trong cộng đồng golf Việt Nam.

“Hào khí hội tụ” tại Tam Đảo

“Hào khí hội tụ” được lựa chọn làm thông điệp xuyên suốt Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Nam Toàn quốc 2026.

Thông điệp này được xây dựng từ hình ảnh những chuyển động đặc trưng trong mỗi cú swing. Một nhịp backswing, khoảnh khắc impact hay cách xử lý tình huống trên sân đều thể hiện dấu ấn riêng của từng golfer.

Tuy nhiên, khi khoác lên mình màu áo câu lạc bộ, những dấu ấn cá nhân sẽ được kết nối vào mục tiêu chung của toàn đội. Các golfer không chỉ thi đấu cho thành tích của bản thân mà còn góp phần tạo nên sức mạnh tập thể trong cuộc đua kéo dài qua nhiều trận Match Play.

“Hào khí hội tụ” vì thế hướng đến hình ảnh những màu cờ, bản sắc và tinh thần tranh tài từ các câu lạc bộ trên cả nước cùng xuất hiện tại một sân chơi chung, hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch.

Tam Đảo cũng được kỳ vọng góp phần tạo nên nét riêng cho mùa giải 2026. Khu vực đăng cai không chỉ là nơi diễn ra các trận đấu mà còn mang đến không gian trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và đặc trưng vùng núi.

Tâm điểm của giải là Tam Dao Golf & Resort, sân golf có địa hình đặc trưng với hệ thống fairway, bunker và bẫy nước đan xen. Những yếu tố này tạo ra nhiều bài toán chiến thuật cho các golfer, đặc biệt trong thể thức Match Play, nơi mỗi lựa chọn ở từng hố đều có thể tác động trực tiếp đến diễn biến trận đấu.

Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Nam Toàn quốc 2026 do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức, với Công ty Cổ phần Việt Nam Golf (VG Corp) và Công ty Cổ phần sự kiện Việt Nam Golf (VG Events) là đơn vị thực hiện.

Đối tượng tham dự là các vận động viên nam có quốc tịch Việt Nam và đang giữ tư cách nghiệp dư theo Luật Về Tình Trạng Nghiệp Dư của The R&A và USGA.

Giải tiếp tục có sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank), góp phần duy trì sân chơi quy mô quốc gia dành cho các câu lạc bộ golf nam.

Từ ngày 29 đến 31/10, những cuộc đối đầu tại Tam Đảo sẽ quyết định câu lạc bộ sở hữu tổng điểm cao nhất và bước lên ngôi vô địch Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Nam Toàn quốc 2026.