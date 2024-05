Giải vô địch Brazil nối lại vào đầu tháng 6 sau nhiều tuần tạm hoãn vì lũ lụt

Giải vô địch Brazil nối lại vào đầu tháng 6 sau khi buộc phải tạm dừng vì lũ lụt lịch sử ở bang Rio Grande do Sul.

Có ba đội bóng hàng đầu có trụ sở ở bang cực nam này, và họ không thể thi đấu sau khi những trận mưa lớn đổ bộ vào khu vực này kể từ cuối tháng 4, với những trận mưa như trút nước khiến hơn 160 người thiệt mạng. Hiện có gần 100 người dân vẫn mất tích, và hơn 500.000 người phải di dời. Với việc, các trận đấu của ba đội Rio Grande do Sul đã bị tạm dừng do lũ lụt gây thiệt hại - bao gồm cả sân vận động, trung tâm huấn luyện và sân bay - nên vòng bảy và tám của giải vô địch Brazil đã bị hoãn lại, sau khi CBF nhận được sự đồng thuận từ 20 CLB.

Giờ đây, mùa giải được xác định sẽ tiếp tục vào ngày 1-6, bao gồm các đội đến từ Rio Grande do Sul. Theo đó, Gremio sẽ đối đầu với Bragantino ở Curitiba, thuộc bang Parana, vì sân Porto Alegre của họ đã bị hư hại do lũ lụt. Internacional và Juventude sẽ thi đấu sân khách ở vòng bảy. Tại vòng 8, Internacional sẽ thi đấu trên sân Criciuma, ngoại ô Porto Alegre, trong khi Juventude sẽ thi đấu trên sân nhà Caxias do Sul…

Lũ lụt lịch sử ở bang Rio Grande do Sul nhấn chìm các sân vận động.

Một cuộc họp Hội đồng kỹ thuật của giải đấu hàng đầu Brazil sẽ được tổ chức vào tuần tới để thảo luận về những chi tiết cuối cùng để giải có thể nối lại và vận hành suôn sẻ.

Sau 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, Athletico Paranaense và Bahia hiện chia nhau ngôi đầu với 13 điểm. Đương kim vô địch Palmeiras khởi đầu không suôn sẻ khi đang xếp ở vị trí thứ 9 với 8 điểm.