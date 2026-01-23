Giải U23 châu Á 2026: Một trận đấu, hai thông điệp

Với U23 Việt Nam, đây là trận đấu khép lại một hành trình mang ý nghĩa lịch sử, khi đội bóng trẻ lần thứ hai góp mặt ở vòng bán kết giải đấu cấp châu lục, sau kỳ tích từng làm rung động cả châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018.

Không còn là "hiện tượng"

Thử thách cuối cùng của thầy trò ông Kim Sang-sik cũng không dễ dàng, khi U23 Hàn Quốc muốn cứu vớt thể diện của ứng viên vô địch bằng một thành tích trong top 3 chung cuộc.

Tám năm sau dấu mốc Thường Châu, U23 Việt Nam trở lại top 4 châu lục trong một bối cảnh rất khác. Không còn là "hiện tượng", đoàn quân HLV Kim Sang-sik bước vào VCK U23 châu Á 2026 với tâm thế của một tập thể được tổ chức bài bản, có bản sắc rõ ràng và đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu khu vực.

U23 Việt Nam (áo sậm) sẽ có màn “thử lửa” với U23 Hàn Quốc để khẳng định vị thế bóng đá trẻ châu Á (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo gây bất ngờ bằng tinh thần quật cường và khả năng phòng ngự kiên cường trong điều kiện khắc nghiệt để lên ngôi á quân U23 châu Á 2018. Thế hệ U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik không chỉ biết phòng ngự, mà còn chủ động kiểm soát thế trận, tổ chức pressing hợp lý và chuyển trạng thái nhanh.

Tuân thủ chiến thuật một cách kỷ luật tiếp tục là nền tảng nhưng điểm khác biệt lớn nằm ở tư duy chơi bóng. U23 Việt Nam kỳ này cho thấy khả năng cầm bóng tự tin hơn, phân phối nhịp độ tốt hơn và ít phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ của cá nhân. Đây là thành quả của quá trình đào tạo liên tục, cùng sự cọ xát thường xuyên trong các chuyến hội quân, tập huấn và du đấu quốc tế.

Dẫu vậy, trước những đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội như U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là ở sự mất tập trung trong những khoảnh khắc mang tính then chốt của trận đấu. Vì vậy, trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc sẽ là phép thử cuối cùng cho khả năng duy trì sự tập trung, cũng là cách giúp các học trò ông Kim vượt qua nỗi buồn thua trận, xốc lại tinh thần thi đấu, giải tỏa áp lực.

Khẳng định vị thế

U23 Hàn Quốc bước vào trận đấu với vị thế của một "ông lớn" giàu truyền thống. Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, đội bóng xứ kim chi vẫn sở hữu lực lượng đồng đều, giàu tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn. Lối chơi pressing cường độ cao, khả năng tranh chấp quyết liệt và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu giúp họ luôn duy trì áp lực lớn lên đối phương.

Với U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc chính là thước đo rõ ràng nhất để đánh giá khoảng cách còn lại giữa bóng đá trẻ Việt Nam và nhóm đầu châu Á - khoảng cách đã được rút ngắn nhưng chưa hoàn toàn bị xóa nhòa.

Nếu Thường Châu 2018 là câu chuyện được viết nên bởi tinh thần chiến đấu và khát vọng vượt giới hạn thì Giải U23 châu Á 2026 là minh chứng cho sự phát triển có chiều sâu và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam. Hai thế hệ U23 Việt Nam khác nhau về con người, hoàn cảnh và cách tiếp cận nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung đó là bản lĩnh và niềm tin vào khả năng vươn tầm.

Không chỉ mang ý nghĩa của một trận cầu phân định thứ hạng chung cuộc, màn đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc còn là cơ hội để thầy trò ông Kim hoàn thành hành trình "bệ phóng", khẳng định vị thế của lứa tuyển thủ quốc gia trong tương lai gần.

"U23 Hàn Quốc từng vô địch U23 châu Á năm 2020 song đều thất bại ở cả 2 lần tham dự trận tranh hạng 3 giải đấu, vào năm 2013 và 2018.



