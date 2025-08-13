Thay vì bước vào vòng 1/8, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam phải xuống thi đấu vòng phân hạng 17-24 tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025.

Nguyên nhân bởi án phạt đến từ FIVB (Liên đoàn bóng chuyền thế giới). Theo đó, 1 thành viên của tuyển Việt Nam không đạt điều kiện thi đấu, khiến kết quả các trận đấu có VĐV này tham gia bị hủy bỏ. Tấm vé vào vòng 1/8 của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh chuyển sang cho tuyển Indonesia.

Tại trận đấu đầu tiên thuộc vòng phân hạng 17-24, tuyển Việt Nam đối đầu với Ai Cập. Đội bóng này hiện xếp thứ 11 thế giới (Việt Nam hạng 25) và từng 8 lần vô địch giải bóng chuyền U20 nữ châu Phi.

Không để án phạt ảnh hưởng tới tinh thần, tuyển Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Sự trở lại của phụ công Nguyễn Phương Quỳnh cũng tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội.

Set thứ nhất, sau những điểm số đầu tiên giằng co, tuyển Việt Nam tăng tốc và dẫn điểm 18-11. Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh duy trì được lợi thế và khép lại set đấu với tỉ số 25-16.

Tuyển Việt Nam vượt qua Ai Cập với tỉ số 3-1

Sang set 2, tuyển Ai Cập khởi đầu tốt hơn, dẫn trước 7-1 rồi 10-6. Tuyển Việt Nam nỗ lực rút ngắn khoảng cách nhưng vẫn bị đội bạn dẫn 24-21 ở điểm số quyết định. Nhưng đoàn quân áo đỏ đã thể hiện bản lĩnh, liên tục cứu set point và thắng ngược 26-24.

Set 3, tuyển Việt Nam mắc một số sai sót đáng tiếc và để thua 22-25. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ không để cho đội bạn có cơ hội lật ngược tình thế. Ở set 4, tuyển Việt Nam thi đấu tập trung và giành chiến thắng 25-20.

Thắng chung cuộc 3-1, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam ghi tên mình vào vòng bán kết phân hạng 17-20. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Chile và Mexico. Trận bán kết phân hạng 17-20 dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 15/8.

Tuyển Việt Nam ghi tên mình vào vòng bán kết phân hạng 17-20



