Giải thế giới: Tuyển Indonesia bị loại chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi lấy suất từ tuyển Việt Nam

Chỉ thắng được 1 trong 5 trận đấu vòng bảng giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025, nhưng tuyển Indonesia vẫn bất ngờ có được tấm vé vào vòng 1/8. Nguyên nhân đến từ việc đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị FIVB (Liên đoàn bóng chuyền thế giới) xử thua 3 trận.

Tuy nhiên, hi vọng tiến xa thêm tại giải đấu của tuyển Indonesi đã sớm bị dập tắt. Trong trận đấu vòng 1/8, đội chủ nhà không thể tạo ra bất ngờ trước tuyển Italia – đương kim á quân thế giới.

Tuyển Indonesia để thua trong 2 set đầu tiên với tỉ số 12-25 và 19-25. Đội bóng xứ Vạn đảo vùng lên trong set 3 để thắng 25-21. Nhưng tuyển Italia đã nhanh chóng chấm dứt hi vọng ngược dòng của đối phương bằng tỉ số 25-13 ở set 4.

Tuyển Indonesia không thể tạo ra bất ngờ trước Italia

Thua chung cuộc 1-3, tuyển Indonesia không thể giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Đội chủ nhà chuyển xuống thi đấu ở vòng phân hạng 9-16. Đối thủ của Indonesia tại trận tứ kết phân hạng 9-16 là Thái Lan. Tuyển Thái Lan bị loại ở vòng 1/8 sau trận thua 0-3 trước nhà ĐKVĐ Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, tuyển Việt Nam dù vừa phải nhận án phạt và thiếu đi 1 VĐV vẫn thi đấu bùng nổ tại vòng tứ kết phân hạng 17-24. Đoàn quân áo đỏ thắng 3-1 trước tuyển Ai Cập – đội bóng từng 8 lần vô địch châu Phi.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Chile trong trận đấu vòng bán kết phân hạng 17-20 diễn ra lúc 20h00 ngày 15/8.