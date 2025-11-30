Giải Pickleball VTV Cúp 2025 bước vào chặng cuối

Ngay từ đầu giờ sáng 29/11, những sân đấu đầu tiên đã nhanh chóng trở nên “rực lửa” khi các tay vợt nhập cuộc với tốc độ cao và tinh thần quyết tâm rõ rệt. Nhiều cặp vận động viên tạo ra những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính, đặc biệt ở các bảng thi đấu có sự chênh lệch không lớn về kỹ thuật và thể lực. Những pha cứu bóng sát lưới, những cú passing shot chuẩn xác hay các pha xử lý kỹ thuật như Erne và ATP tiếp tục xuất hiện.

Các chức vô địch tiếp theo đã tìm được những chủ nhân xứng đáng sau ngày thi đấu thứ hai: Nguyễn Chí Vĩ Phong - Diệu Hương, vô địch đôi nam nữ 34 tuổi trở xuống; Đào Văn Thơ - Nguyễn Bá Tiến, vô địch đôi nam 35 tuổi trở lên; Hồng Nhâm - Sằm Thị Mơ, vô địch nội dung đôi nữ 35 tuổi trở lên; giải thưởng Cú ATP và Cú Erne đầu tiên lần lượt thuộc về vận động viên Vũ Minh Hoà và Hoàng Tiến Việt.

Giải Pickleball VTV Cúp bước vào ngày thi đấu cuối

Trước đó, ở ngày khai màn, loạt danh hiệu đầu tiên của giải đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Trong đó có chức vô địch đôi nữ 34 tuổi trở xuống của cặp Nguyễn Quốc Thục Anh – Hà Thị Thanh Hương; chức vô địch đôi nam nữ 35 tuổi trở lên của Lưu Bích Ngọc – Ngô Văn Công; cùng các pha kỹ thuật đáng nhớ như cú Erne đầu tiên của Nguyễn Đức Huy và cú ATP đầu tiên thuộc về Bùi Công Việt.

Các vận động viên check-in tại giải

Hôm nay 30/11, giải đấu chính thức đi đến chặng cuối với gần 150 trận ở các nội dung của vận động viên chuyên nghiệp. Đây được xem là đỉnh điểm của toàn bộ mùa giải, khi những tay vợt sở hữu kỹ thuật và kỹ năng cao nhất tranh tài như Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam để tìm ra những chủ nhân cuối cùng của các danh hiệu tại VTV Cúp Pickleball 2025.

Ngay sau loạt trận cuối cùng, giải đấu sẽ khép lại bằng Lễ bế mạc, trong đó đáng chú ý là phần trao danh hiệu “Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025” – giải thưởng tôn vinh vẻ đẹp, phong thái và sức hút của vận động viên nữ tại giải.

Nhà đồng hành chính Dạ Hương đem tới cho các vận động viên, khán giả những phần quà là bộ sản phẩm Dạ Hương phiên bản mới và 1.000 bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân - sự đồng hành đánh dấu nỗ lực trong việc khuyến khích phụ nữ chủ động hơn trong việc yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Với thông điệp "Hạnh phúc hơn mỗi ngày", Giải Pickleball VTV Cúp 2025 truyền cảm hứng về phong cách sống năng động, tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống cân bằng, khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 được phối hợp thực hiện bởi Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng (Usports) và các đơn vị liên quan. Thương hiệu Dạ Hương là Nhà đồng hành chính của giải.