Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026 công bố thưởng “khủng” 3 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) và FPT Play, giải đấu sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 4-7/6/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến quy tụ gần 600 vận động viên hàng đầu Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải đấu mang thông điệp “Step into the Flow”, nhấn mạnh tinh thần thi đấu tập trung, linh hoạt và giàu tính kết nối của bộ môn pickleball. Ban tổ chức cho biết “flow” trong pickleball là trạng thái vận động viên đạt được sự hòa hợp giữa chiến thuật, phản xạ và khả năng kiểm soát trận đấu.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm TGĐ FPT Play, Tập đoàn FPT và Ông Craig MacLean, TGĐ điều hành AB InBev khu vực ĐNÁ (nhà tài trợ giải) ký kết bản ghi nhớ

Giám đốc AAC, ông Dương Quang Thuận chia sẻ: “Với Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, cởi mở và giàu tính kết nối cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam và khu vực. Đây không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài, mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao có chất lượng, đồng thời kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng pickleball quốc tế.”

Về chuyên môn, giải áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp) nhằm tăng tốc độ và tính cạnh tranh cho các trận đấu. Vòng bảng sẽ thi đấu BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp BO1 rally 21, trong khi chung kết áp dụng BO3 rally 15.

Ban tổ chức cũng cho biết PVNA sẽ phụ trách công tác quản lý chuyên môn, còn Pickleball World Communications (PWC Pickleball) đảm nhiệm truyền thông quốc tế để giúp giải đấu tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng pickleball toàn cầu.

Trong khi đó, FPT Play tiếp tục đóng vai trò đồng tổ chức và phát sóng giải đấu. Đơn vị này từng góp mặt trong công tác tổ chức PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, giải pickleball quốc tế gây tiếng vang tại Việt Nam.

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: “Thông qua Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở rộng 2026, FPT Play tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao nói chung và bộ môn pickleball nói riêng.”

Theo kế hoạch, toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng độc quyền trên hệ sinh thái của FPT Play với tiêu chuẩn sản xuất tương đương các giải pickleball chuyên nghiệp trong khu vực, sử dụng tối đa 8 camera tại sân trung tâm cùng chất lượng hình ảnh Full HD và phần bình luận chuyên nghiệp.