Giải pickleball hàng đầu châu Á "sạch vé" VIP, VVIP tại Việt Nam

Giải Pickleball hàng đầu châu Á chuẩn bị diễn ra sôi nổi tại Việt Nam, thu hút sự chú ý của nhiều vận động viên cũng như người hâm mộ. Theo thông tin từ ban tổ chức, giải đấu không chỉ mang tính cạnh tranh cao mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này ở Việt Nam. Với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ các quốc gia như Malaysia, Singapore, và Thái Lan, sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận đấu kịch tính.

Chiều 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ danh xưng PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

"Chúng tôi rất tự hào khi được tổ chức giải đấu này tại Việt Nam. Đây là cơ hội để giới thiệu Pickleball đến với nhiều người hơn," một đại diện của ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài ra, giải Pickleball còn mang đến nhiều hoạt động bên lề thú vị, như hội thảo về kỹ thuật chơi, các chương trình đào tạo cho người mới, giúp mọi người hiểu rõ hơn về môn thể thao này. Thêm vào đó, việc tổ chức các trận đấu diễn ra tại những địa điểm đẹp, tạo không gian thoáng đãng, thu hút không chỉ vận động viên mà còn cả người dân địa phương.

Các hạng vé VIP, VVIP đã được bán hết chỉ trong 1 ngày mở bán.

Sự kiện này không chỉ là một phần của quá trình phát triển thể thao tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác thể thao Quốc tế, điều này có thể cải thiện vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới trong tương lai.

Chắc chắn rằng, giải đấu Pickleball lớn tại châu Á này sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các vận động viên và khán giả, đồng thời hứa hẹn nhiều điều bất ngờ ở những giải đấu tiếp theo.

