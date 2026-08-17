Giải mã vũ khí tấn công thượng hạng của tuyển Việt Nam

Trương Tiến Anh tạt bóng và Nguyễn Xuân Son chạy chỗ để sẵn sàng cho pha đánh đầu, đây là một trong những "công thức tấn công" hiệu quả nhất của tuyển Việt Nam hiện tại.

Truyền thông khu vực Đông Nam Á và trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới đồng loạt khen ngợi bàn mở tỷ số của Việt Nam trước Malaysia. AFC đánh giá mọi thứ thực hiện chuẩn mực từ pha đỡ bóng bước một của Tiến Anh, cho đến quả tạt và Xuân Son tung người đánh đầu. Đây là khoảnh khắc "quý như vàng" để giúp Việt Nam mở ra thế trận thuận lợi trên sân khách.

Trương Tiến Anh, hậu vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình, là một trong những vị trí đá chính từ đầu ASEAN Cup 2026 của Việt Nam. Như mọi khi, Tiến Anh đóng góp âm thầm và ít khi được nhắc đến trong chiến thắng của đội tuyển. Thế nhưng, đóng góp của hậu vệ sinh năm 1999 luôn lớn, với điểm nhấn là những quả tạt chất lượng bên cánh phải.

Thống kê của Sofascore chỉ ra Tiến Anh thực hiện hơn 30 quả tạt từ đầu giải. Trong đó, hậu vệ Việt Nam có 10 lần tạt bóng đến đúng địa chỉ và tạo ra cơ hội. Tiến Anh dẫn đầu danh sách chân tạt bóng hiệu quả nhất ở ASEAN Cup 2026 bên cạnh Thom Haye và Maung Maung Lwin, 2 cầu thủ đã chia tay giải đấu.

Trước Malaysia, Tiến Anh xử lý chuẩn mực ở từng nhịp chạm trước khi thực hiện quả tạt đặt Xuân Son vào cơ hội ghi bàn. Từ đường chuyền vượt tuyến của Thành Long, hậu vệ mang áo số 15 khống chế bước một đầy cảm giác, vừa đủ để hãm bóng và mở ra không gian để tiếp tục khoét xuống đáy biên.

Tiến Anh không vội tạt vào, mà bình tĩnh quan sát tầm di chuyển của Xuân Son. Anh giữ bóng 2 nhịp để làm lỡ đà hậu vệ Malaysia đang lao vào kèm 1-1, trước khi tung quả tạt tầm trung hướng đến cột 2. Pha xử lý tuyệt vời của Tiến Anh được Xuân Son tận dụng bằng cú tung người đánh đầu xuất sắc.

Nhanh, đơn giản và hiệu quả, đây là dấu ấn của Việt Nam dưới bàn tay HLV Kim tại ASEAN Cup 2026. Đường chuyền của Thành Long khởi xướng tình huống tấn công vỗ mặt Malaysia. Bóng tìm đến chân tạt tốt nhất của Việt Nam và mọi thứ hoàn hảo khi người chạy chỗ để đánh đầu là Xuân Son.

Tiến Anh xử lý ấn tượng trước khi kiến tạo cho Xuân Son.

Bộ đôi Tiến Anh và Xuân Son đã tìm thấy nhau nhiều lần ở các trận đấu của đội tuyển trong năm 2026. Trước đó, cũng chính trận đại chiến Malaysia tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027, Tiến Anh đóng góp 2 kiến tạo. Ở tình huống đầu tiên, anh tạt cho Duy Mạnh đánh đầu từ chấm phạt góc. Đến pha kiến tạo thứ 2, Tiến Anh tạt cho Xuân Son đánh đầu ghi bàn.

Hậu vệ phải của Việt Nam đang kết nối tốt với mọi vị trí ở hàng công Việt Nam. Ở trận Singapore, Tiến Anh thực hiện quả tạt để đặt Đình Bắc vào thế đối mặt thủ môn. Dù vậy, Bắc dứt điểm hỏng. Trong trận thắng Malaysia 2-0, Tiến Anh suýt có thêm kiến tạo từ quả tạt cho Hoàng Hên ở phút 78.

HLV Kim triển khai nhiều mảng miếng tấn công cho Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Những quả tạt từ Tiến Anh, các tình huống rê bóng trực diện của Đình Bắc hoặc những cú dứt điểm bất ngờ từ tuyến 2. Qua mỗi trận đấu ở ASEAN Cup 2026, "Những chiến binh sao vàng" ghi bàn theo từng kiểu khác nhau.

Những pha tấn công ở cánh phải của Tiến Anh vẫn ổn định và tạo ra đột biến lớn nhất ở đội hình Việt Nam. Bên cạnh Tiến Anh, Văn Vĩ cũng chơi ổn định từ đầu mùa. Hai vị trí chạy cánh luôn đóng vai trò quan trọng ở đội hình có 3 trung vệ. Tại ASEAN Cup 2026, điều tích cực nhất với Việt Nam là Tiến Anh - Văn Vĩ đang chơi hay.