Giải mã sức mạnh của Na Uy: Haaland không phải là tất cả

Phong độ ghi bàn xuất sắc của Erling Haaland là yếu tố chính giúp Na Uy tiến vào tứ kết World Cup 2026. Thế nhưng, phía sau Haaland là nhiều tuyển thủ Na Uy khác cũng chơi rất hay ở giải đấu năm nay.

Một mình Haaland đóng góp 58% trong tổng số bàn thắng của Na Uy từ đầu giải. Chân sút thuộc biên chế Man City chính là 50% sức mạnh của đại diện Bắc Âu ở World Cup 2026. Phía sau Haaland là Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Sander Berge và Antonio Nusa, những nhân tố của Na Uy cũng thể hiện phong độ tốt trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Khóa chặt Haaland ở tứ kết, đó là nhiệm vụ bắt buộc của tuyển Anh. Dưới góc phân tích của Sky Sports, sẽ có 2 điều mà "Tam sư" cần làm tốt để ngăn Haaland ghi bàn. Đầu tiên là chia cắt Haaland với các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là Martin Odegaard. Sau đó, người theo kèm trực tiếp với tiền đạo sinh năm 2000 phải hoàn thành tốt vai trò.

Người hùng thầm lặng Odegaard

Người Na Uy đặt hết niềm tin vào bộ đôi ngôi sao Haaland và Odegaard ở World Cup 2026. Khi Haaland thu hút trọn vẹn sự chú ý, Odegaard đã sắm vai người hùng thầm lặng.

Những thống kê về đóng góp của Odegaard cho Na Uy không bóng bẩy bằng Haaland nhưng đặc biệt quan trọng, mang yếu tố nền tảng tạo nên sức mạnh của đội tuyển tại World Cup 2025. Dữ liệu từ Opta Analyst chỉ ra ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đang là "ông vua" tịnh tiến bóng (hướng lên phần sân đối thủ) của toàn giải đấu.

Cụ thể, Odegaard đã có 104 lần dẫn bóng tịnh tiến và 102 đường chuyền chuẩn xác ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Anh là người trực tiếp định hình và duy trì nhịp độ tấn công cho "Cơn lốc Viking". Tiếp đó, Odegaard có 7 đường chuyền trực diện xuyên tuyến, mở ra cơ hội để ghi bàn cho Na Uy - nhiều nhất World Cup 2026.

Odegaard đóng góp nhiều thống kê quan trọng cho Na Uy.

Ngôi sao của Arsenal đã bỏ túi 3 đường kiến tạo. Odegaard thiết lập cột mốc lịch sử, lần đầu xuất hiện kể từ World Cup 2002, với việc kiến tạo 3 lần ở 3 trận ra sân liên tiếp tại World Cup 2026. Phần lớn tình huống tấn công của Na Uy phải qua chân Odegaard. Đó là lý do cựu hậu vệ Gary Neville nhắn nhủ đến "Tam sư": "Phải ngăn hướng chuyền của Odegaard đến Haaland, đó là cách nhanh nhất để chặn số 9 của Na Uy ghi bàn".

The Guardian chỉ ra thống kê phản ánh hiệu suất thi đấu tuyệt vời của Odegaard ở World Cup 2026. Thủ quân của Arsenal là mẫu tiền vệ bao sân, với tổng quãng đường di chuyển gần 50km trong 4 trận. Ngôi sao 27 tuổi cũng dẫn đầu về số pha bứt tốc tại Na Uy (229 lần) và là cầu thủ tham gia pressing tích cực hàng đầu.

Đỉnh cao trong màn trình diễn của Odegaard là trận Na Uy đánh bại Brazil 2-1. Odegaard đối đầu với tuyến giữa Brazil đầy ngôi sao, song vẫn chơi đĩnh đạc, chuyền chuẩn xác 92% để giúp Na Uy duy trì thế trận không quá lép vế.

Odegaard đang chơi bằng tất cả tinh túy cá nhân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. HLV Stale Solbakken của Na Uy nói: "Mọi người đều nghĩ Odegaard trong đội hình Na Uy chơi như một số 10 hào hoa. Nhưng không, cậu ấy là mẫu cầu thủ chơi tốt cả 2 đầu sân, đang đặt tầm ảnh hưởng sâu sắc lên hàng thủ Na Uy cả về tấn công lẫn phòng ngự".

Lá chắn thép Sander Berge

Na Uy có bộ não Odegaard, thanh gươm sắc bén Haaland và lá chắn thép Berge. Vinicius Junior chia sẻ sau trận đối đầu Na Uy, cho biết anh bất ngờ khi đối thủ tạo ra thế trận sòng phẳng và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Vị trí của Berge chính là "chân trụ" cho mọi kế hoạch triển khai thế trận của HLV Solbakken - một mẫu tiền vệ hỗ trợ phòng ngự tốt, chơi quyết liệt và thu hồi bóng ổn định từ đầu World Cup 2026.

Berge như một "tòa tháp" ở tuyến giữa Na Uy với chiều cao 1,95m. Qua 5 trận đá chính cho Na Uy từ đầu giải, Berge là cầu thủ có tổng quãng đường di chuyển nhiều nhất đội tuyển Na Uy, đạt mốc gần 58 km - con số trong tốp 3 nhiều nhất toàn giải. Từ cường độ hoạt động khủng khiếp như thế, Berge bao phủ cả tuyến giữa, đóng góp nhiều vào thế trận phòng ngự của Na Uy.

Sander Berge như một bức tường thành ở giữa sân.

Các thống kê chuyên môn của Berge tại World Cup 2026 đang ở vị thế của tiền vệ phòng ngự hàng đầu. Theo dữ liệu từ Opta Analyst , anh dẫn đầu đội hình Na Uy về số pha tắc bóng thành công (14 lần) và đánh chặn cắt bóng (11 lần). Đặc biệt, ở chỉ số tranh chấp tay đôi trên không, Berge đạt tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối lên tới 78%. Brazil đã thất bại trong những tình huống sử dụng bóng bổng. Đến trận gặp Anh, chiều cao của Berge tiếp tục là điểm tựa để Na Uy đương đầu với khả năng tấn công bóng bổng của "Tam sư".

Khi Na Uy chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công, Berge thường là người nhận bóng đầu tiên từ các trung vệ. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác duy trì ở mức 89,5%, anh giúp đội nhà tìm phương án thoát pressing trước khi tỉa bóng đến Odegaard. Một mình Berge đã quần nát tuyến giữa Brazil với Bruno Guimaraes, Casemiro và Lucas Paqueta, tạo tiền đề cho tuyến giữa Na Uy kiểm soát bóng lên tới 66%.

Cuộc chiến tuyến giữa trận Na Uy - Anh sẽ rất nóng khi Berge dẫn đầu "binh đoàn Viking" thiện chiến ở giữa sân, đối đầu cùng hàng tiền vệ chất lượng của tuyển Anh. Berge chính là vị trí chạm mặt Jude Bellingham nhiều nhất. Việc tiền vệ của Fulham phong tỏa tầm hoạt động của Bellingham sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Na Uy giải mã sức mạnh của tuyển Anh.

"Huynh đệ tương tàn" ở đại chiến Anh - Na Uy

Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy trở nên khó lường khi đội hình Na Uy có nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League. Vì điều đó, các cầu thủ đã quá hiểu nhau, sẽ có cách để bắt bài nhau. Đội nào tìm ra đấu pháp mới, gây bất ngờ cho đối thủ sẽ nắm lợi thế để hướng đến chiến thắng.

Tâm điểm trận đấu là cuộc chiến giữa những "huynh đệ" tại CLB. Haaland nhiều khả năng đối đầu trực tiếp với John Stones, người sẽ được chọn thay Marc Guehi bị chấn thương. Nếu Guehi ra sân, vẫn là cuộc đấu giữa những người đồng đội tại Man City. Bên cạnh đó là hậu vệ O'Reilly, vốn đã hiểu từng điểm mạnh của Haaland khi họ "ăn, tập" cùng nhau tại Man City.

Tuyển Anh làm gì để ngăn Haaland?

Nhìn lên giữa sân, 2 người đồng đội tại Arsenal - Odegaard và Rice - lần đầu đối diện ở cấp đội tuyển tại giải đấu chính thức. Trở lại với nhận định của Gary Neville trước trận: "Phải ngăn hướng chuyền của Odegaard đến Haaland, đó là cách nhanh nhất để chặn số 9 của Na Uy ghi bàn". Người giữ vai trò đó bên phía tuyển Anh chính là Rice.

Na Uy giờ không còn là ngựa ô. Đại diện Bắc Âu thật sự là tập thể mạnh với lối chơi gắn kết, đa dạng mảng miếng chiến thuật và sở hữu các ngôi sao luôn biết cách tỏa sáng. Na Uy loại Brazil khỏi cuộc chơi là bất ngờ lớn của giải đấu. Nếu Haaland và đồng đội đánh bại tuyển Anh, họ sẽ được coi là một ứng viên vô địch thật sự.