U17 Bỉ có lẽ là một trong những đối thủ mạnh nhất ở cấp độ trẻ mà bóng đá Việt Nam từng đối diện trong nhiều năm qua.

Tối 20/11, U17 Việt Nam bắt đầu hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ. Sau khi chạm trán Pháp tại FIFA U20 World Cup 2017, bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục có cơ hội thử sức trước một đại diện hàng đầu châu Âu. U17 Bỉ mang đến giải đấu đội hình gồm nhiều tài năng trẻ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp ở cấp câu lạc bộ.

Đội hình hơn 14 triệu USD

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Điện tử VTC News, cựu tuyển thủ quốc gia, cựu trợ lý U17 Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong từng nhận định Bỉ là đại diện của một trường phái bóng đá hoàn toàn khác.

Xander Dierckx là một trong những nhân tố đáng chú ý của U17 Bỉ.

Bóng đá Bỉ đang trong quá trình tìm kiếm thế hệ vàng tiếp theo, nhất là khi Romelu Lukaku vừa tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, còn Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois cũng đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế.

U17 Bỉ mang đến FIFA U17 World Cup 2026 đội hình được định giá lên tới 14,1 triệu USD, con số đáng chú ý ở một giải đấu dành cho cầu thủ dưới 17 tuổi.

Một trong năm cầu thủ được định giá cao nhất giải đấu thuộc đội tuyển Bỉ. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền vệ Xander Dierckx có giá trị ước tính 5,5 triệu USD. Đây là cầu thủ đang khoác áo Royal Antwerp tại giải vô địch quốc gia Bỉ.

Trong danh sách 20 tài năng trẻ được định giá cao nhất FIFA U17 World Cup, Bỉ có tới ba đại diện, chỉ đứng sau Tây Ban Nha với bốn cầu thủ.

Những con số này phần nào cho thấy chất lượng đội hình U17 Bỉ. Đại diện châu Âu sở hữu nhiều cầu thủ đã được các câu lạc bộ chuyên nghiệp đánh giá cao và trao cơ hội thi đấu.

Bài toán đầu tiên HLV Cristiano Roland cần giải quyết là tâm lý của các học trò. U17 Việt Nam phải giữ được sự tự tin khi đối đầu những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Đông Nam Á vẫn cần thể hiện tinh thần thi đấu và khiến đối thủ gặp khó khăn.

Kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp vượt trội

Dù các cầu thủ đều ở độ tuổi U17, đội tuyển U17 Bỉ sở hữu nhiều gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Xander Dierckx góp mặt trong cả 10 trận đầu tiên của Royal Antwerp tại giải vô địch quốc gia Bỉ mùa này. Đáng chú ý, tiền vệ trung tâm này đã ra sân 15 trận từ mùa trước, khi mới 16 tuổi. Royal Antwerp cũng sớm xúc tiến việc gia hạn hợp đồng nhằm giữ chân tài năng trẻ được xem là một trong những viên ngọc quý của câu lạc bộ.

U17 Bỉ mang đến nhiều thách thức cho U17 Việt Nam.

Elie Mvabu là trường hợp khác thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Trung vệ này sở hữu thể hình và nền tảng thể lực nổi bật. Mvabu thường xuyên đá chính cho Jong Genk tại giải hạng Nhất Bỉ, trở thành một trong những trụ cột của đội bóng. Đầu mùa giải này, anh được đôn lên đội một Genk nhưng chưa có nhiều cơ hội thi đấu.

Jelle Driessen, một tiền vệ trẻ khác của Genk, cũng đã có 10 lần ra sân tại giải hạng Nhất. Trong khi đó, Al-Hassan Kamara thi đấu chín trận từ đầu mùa, ghi một bàn thắng và có một đường kiến tạo.

Ngược lại, trong đội hình U17 Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ duy nhất từng được ra sân tại V.League trong màu áo Hà Nội FC.

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, HLV Cristiano Roland đã loại Lê Nguyên Khánh và Nguyễn Tuấn Vũ, hai cầu thủ thuộc biên chế Thanh Hóa. Khi đội bóng xứ Thanh gặp khó khăn về lực lượng, HLV Mai Xuân Hợp từng cân nhắc đăng ký bộ đôi này tham dự V.League 2025/26.

Xét về kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, U17 Bỉ vượt trội so với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng cách này không xuất phát hoàn toàn từ năng lực cá nhân của các cầu thủ.

Ở thời điểm hiện tại, việc một cầu thủ mới 16-17 tuổi được đăng ký thi đấu tại V.League, chưa nói đến cơ hội ra sân như Chu Ngọc Nguyễn Lực, vẫn không hề dễ dàng. Trong khi đó, nhiều tài năng trẻ của Bỉ đã được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên ở các giải chuyên nghiệp.

Vì vậy, thay vì đặt nặng áp lực thành tích, U17 Việt Nam cần tận dụng cơ hội hiếm có để tích lũy kinh nghiệm, thử sức trước những đối thủ mạnh và tận hưởng hành trình World Cup đầu tiên trong lịch sử.

“ Cơ hội tham dự giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình.

Tôi muốn các em cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra” , HLV Cristiano Roland nói.