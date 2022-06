Giải Indonesia bị hủy bỏ, sếp lớn 'vướng vòng lao lý' sau vụ CĐV thiệt mạng

Bóng đá Indonesia những ngày gần đây vừa trải qua cơn rúng động sau khi 2 CĐV thiệt mạng trong trận đấu giữa Persib vs Persebaya tại President's Cup 2022. Nguyên nhân là do số lượng khán giả vào sân quá lớn so với chức của SVĐ nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.



Ngay lập tức sau khi vụ việc xảy ra, tổ chức Theo dõi Cảnh sát Indonesia (IPW) đã yêu cầu thu hồi giấy phép tổ chức của giải President's Cup 2022. Ngoài ra IPW cũng ra lệnh cho cơ quan thanh tra Cảnh sát Tây Java xử lý các tội danh của LĐBĐ Indonesia (PSSI) và nhà điều hành giải đấu.

Nếu tìm thấy đủ bằng chứng, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan và người đứng đầu LIB (đơn vị tổ chức giải) Akhmad Hadian Lukita là 2 nghi phạm vì sơ suất nên đã gây ra cái chết thương tâm cho 2 CĐV. Chủ tịch PSSI và LIB với tư cách là người điều hành đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

SVĐ Gelora Bandung Lautan Api xảy ra tình trạng chen lấn, dẫm đạp do quá tải

IPW sau đó đã nhấn mạnh thông điệp: "Cảnh sát Tây Java phải kiên quyết thực thi pháp luật sau cái chết của 2 CĐV do sự bất cẩn của ban tổ chức". Trách nhiệm sẽ được quy về chủ tịch PSSI và LIB do tổ chức quá sơ suất, không đảm bảo an ninh cho trận đấu dẫn đến sự việc đau lòng kể trên.

Hai CĐV đó có tên là Sopiana Yusup và Ahmad Solihin được cho là đã tử vong do bị dẫm đạp khi họ chen lấn ở cổng để vào sân. Sức chứa của sân được công bố chỉ là 30.000 nhưng bằng một cách nào đó đã có tới 45.000 khán giả vào sân. Sau đó vẫn có rất nhiều CĐV cố gắng vào sân bằng mọi giá dẫn đến tình trạng đập phá, chen lấn, xô đẩy và gây ra cái kết thương tâm cho 2 CĐV.

President's Cup 2022 là giải đấu tiền mùa giải của Indonesia được tổ chức từ năm 2019 cho tới nay. Cả 2 CĐV vừa thiệt mạng trong trận đấu vừa qua đều là fan của CLB Persib. Trên trang chủ, cả CLB Persib và Persebaya đều bày tỏ thương tiếc tới 2 nạn nhân xấu số trong vụ việc vừa qua.