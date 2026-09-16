Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia đón tin vui lớn

SACOMBANK lần đầu đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính của Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia, mở ra thêm nguồn lực cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2026/27.

Ngày 16/9 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) ký kết thỏa thuận tài trợ Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27. Đây là lần đầu SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải đấu với tư cách nhà tài trợ chính.

Theo thỏa thuận, hai giải đấu chính thức mang thương hiệu SACOMBANK. Giải Hạng Nhất Quốc gia có tên gọi SACOMBANK V.League 2-2026/27, trong khi Cúp Quốc gia được gọi là Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27.

Lễ ký kết diễn ra tại FPT Tower, với sự chứng kiến của đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và FPT Play. Sự đồng hành của SACOMBANK được kỳ vọng bổ sung nguồn lực tài chính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và sức hấp dẫn của hai giải đấu.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Vũ, thành viên HĐQT SACOMBANK, cho biết bóng đá không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn mà còn tạo sự kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực và khát vọng vươn lên. SACOMBANK kỳ vọng việc đồng hành sẽ góp thêm nguồn lực để các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp và lan tỏa rộng rãi hơn.

Giải hạng Nhất tăng thêm tính cạnh tranh

SACOMBANK V.League 2-2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11/9 và kéo dài đến ngày 16/5/2027. Giải đấu có 14 CLB tham dự, tăng một đội so với mùa trước, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt với tổng cộng 26 vòng và 182 trận.

14 đội góp mặt gồm Becamex TP.HCM, Bình Minh Sài Gòn, Công An Nhân Dân, Đại học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, TP.HCM và Xuân Thiện Phú Thọ.

Tổng giá trị giải thưởng của SACOMBANK V.League 2-2026/27 là 3,5 tỷ đồng. Đội vô địch nhận 2 tỷ đồng, đội á quân nhận 1 tỷ đồng và đội đứng thứ ba nhận 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, cuộc đua tại giải hạng Nhất mùa này không chỉ hướng tới chức vô địch. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên V.League 1 mùa giải 2027/28, trong khi hai đội cuối bảng phải xuống chơi tại Giải hạng Nhì Quốc gia.

Cúp Quốc gia bước vào mùa giải mới

Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/9 và kết thúc bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30/5/2027. Giải đấu gồm 29 trận, áp dụng thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết. Từ bán kết và chung kết, các đội thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về.

Cúp Quốc gia mùa này quy tụ 27 CLB, gồm 14 đội V.League 1 và 13 đội V.League 2. Đội giành chức vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng cùng phần thưởng 2 tỷ đồng.

Việc SACOMBANK trở thành nhà tài trợ chính của cả Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia diễn ra trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang có nhiều thay đổi về nhận diện và cách thức tổ chức. Mùa giải 2026/27 được VPF triển khai với thông điệp "Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia", hướng tới việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, công nghệ VAR tiếp tục được VPF sử dụng rộng rãi trong mùa giải mới với 5 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA. Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ công tác trọng tài, đồng thời nâng cao tính công bằng và chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Về phía FPT Play, mùa giải 2026/27 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp đơn vị này giữ vai trò đối tác truyền hình, phối hợp sản xuất và phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Các trận đấu của SACOMBANK V.League 2 và Cúp Quốc gia SACOMBANK sẽ tiếp tục được phát sóng đầy đủ trên nhiều hạ tầng của FPT Play.

Sự kết hợp giữa nguồn lực tài chính từ SACOMBANK và hệ thống sản xuất, phát sóng của FPT Play được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để hai giải đấu tiếp tục nâng cao chất lượng, đồng thời đưa các trận đấu đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.