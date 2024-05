Giải golf “DIC và những người bạn 2024” có quy mô lớn, chuyên nghiệp đã diễn ra thành công rực rỡ, tạo được dấu ấn đẹp trong lòng golfer tham gia tranh tài. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho các doanh nhân rèn luyện thể dục, thể thao, đưa bộ môn golf ngày càng phát triển và đây còn là môi trường để các golfer gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.



Sau hơn 4 giờ thi đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, các golfer có dịp trải nghiệm những hố golf đầy thử thách. Ban tổ chức cũng đã tìm ra 9 golfers xứng đáng nhận các giải thưởng Nhất – Nhì – Ba các bảng A, B, C. Và 4 golfers giành các giải Kỹ thuật như: Nearest To The Pin và Longest Drive.

Cùng với đó, các golfer tham gia giải đấu lần này cũng đã có cơ hội giành nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn có giá trị cao. Đặc biệt là giải Hole in One với tổng giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, sự kiện còn kết hợp với Gala Dinner là Lễ kỷ niệm 34 năm thành lập Tập đoàn DIC (26/5/1990 – 26/5/2024) và Lễ trao giải sôi động, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên cho tất cả các khách mời tham dự.