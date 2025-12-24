Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường, "gieo sầu" cho Indonesia vào đúng phút cuối

Đội tuyển futsal U16 Việt Nam khởi đầu giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025 với trận gặp tuyển Indonesia. Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân áo đỏ đã phải nhận bàn thua. Tới đầu hiệp hai, tuyển Indonesia gia tăng cách biệt lên thành 2-0 sau tình huống dàn xếp tấn công ăn ý.

Bị dẫn trước, tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Phút 29, Nguyễn Bá Mạnh với cú dứt điểm quyết đoán mang về bàn rút ngắn tỉ số cho đoàn quân áo đỏ. Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam nỗ lực vây hãm khung thành đối phương. Những lối chơi quyết liệt đến từ Indonesia khiến các pha tấn công của tuyển Việt Nam gặp khó khăn.

Tưởng như chiến thắng đã thuộc về tuyển Indonesia thì ở thời điểm trận đấu còn 33 giây, tuyển Việt Nam tìm được bàn gỡ hòa. Bùi Gia Bảo có bóng bên cánh trái và nhanh chân sút vào góc gần, đánh bại thủ môn Indonesia, cân bằng tỉ số 2-2.

Bùi Gia Bảo (số 9) gỡ hòa cho tuyển Việt Nam ở đúng phút cuối cùng

2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 1 điểm rất đáng khen ngợi đối với tuyển Việt Nam khi các cầu thủ đã không bỏ cuộc và cố gắng đến tận những giây cuối cùng. Sau trận đầu tiên, đoàn quân áo đỏ tạm xếp thứ 3 trên BXH giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025. Theo quy định, 2 đội đứng đầu vòng bảng sẽ chơi trận chung kết.