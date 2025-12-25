Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam lội ngược dòng nhờ mưa bàn thắng, sáng cửa vào chung kết

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải Futsal U16 Đông Nam Á, đội tuyển futsal U16 Việt Nam chạm trán Myanmar. Trận đấu này mang tính quyết định đến vị trí ở vòng bảng, mục tiêu của tuyển Việt Nam là thắng Myanmar với cách biệt nhiều bàn để có thêm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại.

Thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 do công của Như Hoàng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tuyển Myanmar bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và có liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 9 và 10, đều do Nay Lin Phyo lập công, qua đó vượt lên dẫn ngược 2-1.

Tuyển futsal U16 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng

Trước tình thế bất lợi, tuyển Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, tăng cường kiểm soát bóng và đẩy cao nhịp độ tấn công. Phút 11, Bá Mạnh tung cú sút xa hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì khi Như Hoàng và Văn Nghĩa lần lượt ghi bàn ở các phút 12 và 16, giúp tuyển Việt Nam khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 4-2.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận, tổ chức phòng ngự chắc chắn và triển khai tấn công mạch lạc. Phút 33, từ một tình huống phản công nhanh, Văn Phát dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 5-2 cho đội bóng áo đỏ.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam tạm thời đứng thứ ba trên BXH nhưng đang thi đấu ít hơn Indonesia 1 trận. Theo quy định giải đấu, 2 đội đứng đầu vòng bảng thi đấu trận chung kết. Lợi thế trong cuộc đua đến trận đấu cuối cùng đang thuộc về thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành.