Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam lại cùng bảng với Indonesia, đội "ngựa ô" bất ngờ vắng mặt

Vào chiều nay (7/5), lễ bốc thăm chia bảng giải U19 Đông Nam Á 2026 đã được tổ chức tại Indonesia. Những lá thăm may rủi đã đưa U19 Việt Nam vào bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste.

Bảng B có sự góp mặt của 4 đội U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Singapore và U19 Brunei. Trong khi đó, bảng C chỉ có 3 đội, gồm U19 Australia, U19 Campuchia và U19 Philippines.

U19 Indonesia là chủ nhà và cũng đang là đội đương kim vô địch của giải.

Việc bóng đá Lào không cử đội dự giải U19 Đông Nam Á 2026 khiến người hâm mộ Đông Nam Á không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Những năm qua, các tuyển trẻ của Lào không ít lần gây được bất ngờ khi tham dự giải khu vực. Có thể kể đến các thành tích lọt vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022, hay vào tới bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua.

Theo điều lệ giải, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội nên khi xét thành tích các đội nhì bảng, chỉ các trận gặp đội nhất và ba các bảng đấu được tính đến để đảm bảo công bằng.

U19 Việt Nam sẽ có 8 ngày tập huấn tại Nhật Bản.

Đội tuyển U19 Việt Nam duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6/2026.

Tuy nhiên do một số cầu thủ bận thi đấu ở CLB nên hội quân muộn, đồng thời vướng lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vào đầu tháng 6, lực lượng U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2026 sắp tới sẽ gặp phải tổn thất nhất định.