Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam khiến Indonesia trắng tay, Thái Lan kết thúc 8 năm áp đảo?

Mặc dù thi đấu nỗ lực, đội tuyển U16 nữ Việt Nam vẫn để thua 1-3 trước Thái Lan ở trận bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á 2025. Đoàn quân áo đỏ sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với chủ nhà Indonesia.

Với tuyển Indonesia, trận đấu này là cơ hội để họ lần đầu tiên lọt vào top 3 giải U16 nữ Đông Nam Á. Dù vậy, tuyển Việt Nam cũng tràn đầy quyết tâm có được tấm HCĐ.

Tuyển Việt Nam hướng đến tấm HCĐ

Xét về thành tích trong quá khứ, tuyển Việt Nam tốt hơn hẳn đối thủ với 3 lần giành HCĐ. Thời điểm hiện tại, đoàn quân áo đỏ vẫn được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng với đội hình đồng đều được dẫn dắt bởi HLV Masahiko Okiyama.

Tuy nhiên, sân nhà là một lợi thế lớn dành cho tuyển Indonesia. Ngoài ra, đội bóng xứ Vạn đảo cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể với lối chơi bài bản.

Cuộc so tài trên SVĐ Mahanan được dự báo tiềm ẩn nhiều biến số khó lường. Tuyển Việt Nam nếu chơi đúng phong độ và tận dụng tốt các cơ hội ăn bàn sẽ đủ sức giành chiến thắng và giành tấm HCĐ.

Tuyển Thái Lan kết thúc 8 năm áp đảo?

Đội tuyển U16 nữ Thái Lan đã vô địch cả 3 kỳ giải U16 nữ Đông Nam Á từ 2017 đến nay. Trong 8 năm qua, đội bóng xứ Chùa Vàng lần lượt thắng Philippines, Myanmar và Lào ở các trận chung kết.

Nhưng chuỗi thành tích ấn tượng ấy có thể sẽ dừng lại khi tuyển Thái Lan đối đầu Australia ở trận chung kết năm nay.

Giữa 2 đội có sự khác biệt lớn về phong cách thi đấu. Trong khi tuyển Thái Lan ưa thích những pha phối hợp bóng ngắn thì tuyển Australia đặc biệt mạnh ở những tình huống bóng bổng và đột phá cá nhân. Lợi thế về mặt thể hình và tốc độ giúp các cầu thủ Australia thường chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Tuyển Australia (áo vàng-xanh) sở hữu thể hình rất tốt

Tại vòng bảng, tuyển Australia từng thắng Thái Lan 2-1. Một kết quả tương tự nhiều khả năng sẽ đến trong trận chung kết và mang về chức vô địch cho tuyển Australia.

Lịch thi đấu U16 nữ Đông Nam Á 2025 (ngày 29/8)

Tranh hạng ba 15h30 Việt Nam vs Indonesia

Chung kết 19h30 Australia vs Thái Lan