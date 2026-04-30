Giải Đông Nam Á: Indonesia chốt danh sách 7 cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam gặp khó

Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Indonesia đã lên kế hoạch hội quân. HLV Nova Arianto cho biết 7 cầu thủ nhập tịch được đào tạo bóng đá ở nước ngoài sẽ được triệu tập vào đội tuyển.

Một trong số này là Mathew Baker, hậu vệ từng từ chối lời mời của U17 Australia để khoác áo U17 Indonesia dự giải châu Á cũng như U17 World Cup.

Việc gọi tên nhiều cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài cho thấy tham vọng lớn của U19 Indonesia không chỉ ở giải Đông Nam Á mà còn hướng đến giải U20 châu Á.

Trong khi đó, U19 Việt Nam lại đang gặp khó khăn về lực lượng. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Việc thiếu vắng một số trụ cột trong giai đoạn đầu đặt ra thách thức không nhỏ cho Ban huấn luyện trong quá trình lắp ghép đội hình và xây dựng lối chơi.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.