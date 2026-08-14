Giải đấu 'hàng hiệu' của đội tuyển Việt Nam và áp lực dành cho FIFA

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup 2026 từng được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ là một cột mốc lịch sử mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên, thay vì là một ngày hội phô diễn quyền lực và mở rộng tầm ảnh hưởng, giải đấu đang đẩy Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Liên tiếp nhận những cú sốc

Lẽ ra ASEAN Cup 2026 phải là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu, một cơ hội vàng để FIFA khai thác thương mại tại một thị trường đầy tiềm năng như Đông Nam Á. Thế nhưng, trái với viễn cảnh hào nhoáng ban đầu, chuỗi sự kiện rút lui liên tiếp của các quốc gia tỷ dân đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của giải đấu ngay trong lần được khai sinh.

Cú sốc đầu tiên giáng xuống khi đội tuyển Trung Quốc bất ngờ tuyên bố không tham dự. Quyết định rút lui đột ngột của đội tuyển này không chỉ tạo ra một lỗ hổng khổng lồ về mặt truyền thông và thương mại, mà còn đẩy ban tổ chức vào thế bị động. Hàng loạt hợp đồng tài trợ và thỏa thuận bản quyền truyền hình bỗng chốc trở nên chông chênh, đặc biệt khi tuyển Trung Quốc có ý chê FIFA ASEAN Cup 2026 không cho họ cơ hội thử lửa đúng tầm.

Trong nỗ lực vớt vát thể diện, duy trì cấu trúc giải đấu và lấp đầy lịch thi đấu, FIFA đã phải "chữa cháy" bằng một quyết định đầy tranh cãi: mời Pakistan - một đội tuyển khiêm tốn ở vị trí thứ 198 trên bảng xếp hạng thế giới - vào thế chỗ.

Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, kinh nghiệm và vị thế đã lập tức tạo ra những làn sóng hoài nghi từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Sự góp mặt của một đội bóng xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng FIFA trong nhóm các đội mạnh nhất FIFA ASEAN Cup 2026 khiến tính cạnh tranh của giải đấu bị đặt dấu hỏi lớn.

Trung Quốc đã từ chối tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

Tưởng chừng như sóng gió đã tạm yên thì một "gáo nước lạnh" thứ hai lại tiếp tục dội thẳng vào tham vọng của FIFA. Đội tuyển Ấn Độ - đại diện tỷ dân thứ hai và cũng là một thị trường truyền hình khổng lồ mà tổ chức này đang nhắm tới - bỏ giải. Hai quyết định rút lui liên tiếp từ hai quốc gia đông dân nhất hành tinh đã giáng đòn mạnh vào danh tiếng và sức hút của FIFA ASEAN Cup 2026. Một giải đấu mang tầm vóc quốc tế, được bảo trợ bởi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, lại bị ghẻ lạnh.

Tìm đâu ra đội thay thế xứng tầm?

Cái khó của FIFA ASEAN Cup 2026 là Ấn Độ từ chối trong bối cảnh FIFA đang đối diện với vô vàn sức ép sau vụ cổ phần hóa World Cup bất thành, vô tình biến giải đấu tại Đông Nam Á này trở thành “bia đỡ đạn”, hứng chịu những cơn sóng dữ nhắm vào FIFA.

Lúc này, mâu thuẫn giữa FIFA và ba liên đoàn châu lục hùng mạnh gồm UEFA (châu Âu), AFC (châu Á) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribbe) đã leo thang đến đỉnh điểm. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ khi Chủ tịch Gianni Infantino kiên quyết khước từ lời kêu gọi từ chức được nêu đích danh trong bức thư ngỏ từ 3 tổ chức này.

Trong thời điểm nhạy cảm hiện tại, tìm đâu ra đội tuyển thay thế Ấn Độ đang là bài toán cực khó với FIFA. Giai đoạn tháng 9 và tháng 10 sắp tới là chuỗi FIFA Days vốn đã được các quốc gia trên toàn thế giới lên kín lịch trình từ nhiều tháng trước. Còn rất ít khoảng trống cho những lời mời vội vã.

Cả Ấn Độ lẫn Uzbekistan đều đã có lịch giao hữu

Tại cựu lục địa, guồng quay của UEFA Nations League sẽ diễn ra, trói chân toàn bộ các đội tuyển châu Âu vào những loạt trận đỉnh cao. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, các đội tuyển không vướng bận các giải đấu chính thức cũng đã sớm tự định đoạt kế hoạch giao hữu kín mít. Khán giả sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa nội bộ châu Mỹ giữa Mỹ với Canada, Mexico và Chile...

Các đội tuyển khác ở Nam Mỹ cũng đã “vươn vòi” sang Đông Á, điển hình là việc Uruguay đã lên lịch thư hùng với Hàn Quốc, hay Venezuela bay sang châu Á để chạm trán Nhật Bản rồi Brazil đá giao hữu với Australia. Thậm chí, ngay cả những khách mời vốn quen thuộc của các đội tuyển Đông Nam Á như Uzbekistan, Tajikistan hay Australia cũng đã có "lịch hẹn" cố định trong đợt tập trung FIFA Days sắp tới.

Các đội châu Phi, thị trường vẫn đang ủng hộ FIFA, thì vướng vào lịch vòng loại Cúp châu Phi 2027. Tháng 9 và 10 tới, hàng loạt trận đấu sẽ diễn ra trên khắp lục địa đen, khiến các đội tuyển từ lớn đến nhỏ cũng không thể "chạy show" sang các châu lục khác. Khu vực Tây Á vốn ủng hộ FIFA thì bận rộn với giải Cúp Vùng Vịnh, quy tụ gần như tất cả những đại diện quanh bán đảo Arab như Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait...

Các đội châu Phi sẽ đá vòng loại CAN

Bên cạnh rào cản lịch thi đấu, thái độ đối đầu công khai của nhiều Liên đoàn bóng đá các nước dành cho chính FIFA khiến họ quay lưng lại với FIFA ASEAN Cup 2026. Nhiều đội tuyển khác trên thế giới, dù có thể chưa tìm được đối thủ để "tập trận" trong tháng 9 và 10, vẫn giữ thái độ dứt khoát quay lưng nếu nhận được lời ngỏ từ cơ quan này.

Đối với họ, vết rạn nứt từ vụ cổ phần hóa World Cup bất thành đã tạo ra một làn sóng bất mãn sâu sắc. Họ thà vứt bỏ cơ hội cọ xát, chấp nhận việc đội tuyển quốc gia không có trận giao hữu nào trong kỳ nghỉ quốc tế, chứ nhất quyết không nhượng bộ hay hợp tác với tổ chức đang được điều hành bởi ông Gianni Infantino.

Chính vì sự cô lập bủa vây từ mọi phía mà cơ hội để FIFA lấp được khoảng trống mà Ấn Độ để lại đang thu hẹp dần. Trong bối cảnh hiện tại, tìm được một đội bóng bất kỳ chịu gật đầu đến Đông Nam Á thi đấu thay thế đã là một nhiệm vụ gian nan chứ đừng nói tìm kiếm được một đối thủ có thực lực ngang tầm hoặc mạnh hơn những Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia. FIFA ASEAN Cup 2026, từ một giấc mơ hội nhập, giờ đây đang phơi bày một hiện thực phũ phàng về vị thế sa sút của tổ chức điều hành bóng đá lớn nhất hành tinh.