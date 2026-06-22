Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” dự kiến quy tụ 15.000 VĐV, lan tỏa tinh thần dân tộc

Dự kiến quy tụ 15.000 VĐV, giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” sẽ diễn ra ngày 23/8 tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần dân tộc và thông điệp phát triển bền vững.

Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 23/8/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Đây là mùa giải thứ hai do Công ty Cổ phần Zaha Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Theo ban tổ chức, giải năm nay dự kiến thu hút khoảng 15.000 vận động viên trong nước và quốc tế, bao gồm cả các chân chạy chuyên nghiệp lẫn phong trào có thành tích cao. Các nội dung thi đấu gồm 42 km, 21 km, 9,2 km và 2,9 km.

Mang chủ đề “Việt Nam Tôi Đó”, sự kiện không chỉ hướng đến một sân chơi thể thao đơn thuần mà còn kỳ vọng trở thành hành trình kết nối văn hóa, lịch sử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh hàng nghìn vận động viên khoác lên mình sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn đặc biệt trên cung đường chạy, như một lời tri ân dành cho các thế hệ đi trước đã cống hiến vì độc lập, hòa bình của đất nước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự đồng hành của HLV, VĐV Nguyễn Văn Lai trong vai trò đại sứ hình ảnh. Cựu tuyển thủ điền kinh Việt Nam sở hữu 6 HCV SEA Games, nhiều năm thống trị các cự ly 5.000 m và 10.000 m nam, hiện đang làm huấn luyện viên của đội tuyển điền kinh Quân đội. Hình ảnh của anh được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng tới cộng đồng yêu chạy bộ cả nước.

Bên cạnh đó, giải lần đầu tiên đưa vào vận hành hệ Elite dành cho các chân chạy có thành tích cao. Chỉ 200 suất được mở ra với những tiêu chuẩn khắt khe về thành tích trong vòng 12 tháng gần nhất. Các vận động viên thuộc hệ này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi riêng như khu vực check-in chuyên biệt, vị trí xuất phát ưu tiên, khu phục hồi sau thi đấu và trang phục công nghệ cao.

Theo ban tổ chức, việc triển khai hệ Elite là bước đi nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời khẳng định định hướng “Tôn vinh thành tích – Trân trọng hành trình” của giải.

Ngoài yếu tố chuyên môn, “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” cũng hướng đến mục tiêu xây dựng một “giải chạy xanh”. Ban tổ chức cho biết sẽ áp dụng nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải, phân loại và thu gom vật liệu tại các trạm tiếp nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tăng cường tái chế và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 23/8/2026, trong đó ngày thi đấu chính thức là rạng sáng Chủ nhật 23/8. Cự ly marathon 42 km xuất phát lúc 2h00, tiếp đến là 21 km lúc 3h30, 9,2 km lúc 6h00 và cự ly 2,9 km bắt đầu lúc 8h45. Với quy mô lên tới 15.000 người tham dự, giải chạy được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngày hội thể thao cộng đồng nổi bật nhất trong năm 2026.