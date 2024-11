Giải chạy tại Di sản Kép Thế giới thu hút hơn 5.000 vận động viên

Sự kiện chạy bộ Trang An Marathon mùa thứ 4 - Footstrike From The Heritage do Công ty cổ phần Vũ Media (VRace) phối hợp cùng Sở Văn hoá và Thể thao Tỉnh Ninh Bình tổ chức đã trở thành lễ hội hội thể thao và văn hoá lớn, thường niên tại Ninh Bình, góp phần thu hút, phát triển phong trào thể thao và du lịch của địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình, cho biết: "Giải Trang An Marathon 2024 là một trong những hoạt động chào mừng Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 và đã giúp kết nối, lan tỏa những giá trị di sản văn hoá quốc gia tại vùng đất Cố đô Hoa Lư đến với người dân trong và ngoài nước".

Giải chạy ghi nhận những thành tích ấn tượng

Giải chạy đón tiếp hơn 5.000 vận động viên tham gia với 4 mốc cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975 km), khám phá vùng đất di sản (10 km) và trải nghiệm đường chạy di sản (5 km). Với 4 cự ly - 4 cung đường khác nhau, các vận động viên đã có những trải nghiệm tuyệt vời và có những lời khen cho giải chạy.

Ông Vũ Văn Phong, Giám đốc Công ty cổ phần Vũ Media (VRace), đại diện Ban tổ chức giải Trang An Marathon 2024 chia sẻ: "Tràng An là Di sản Kép đầu tiên và duy nhất tại khu vực Đông Nam Á, với đường chạy xanh mát và bằng phẳng. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn đem đến một giải chạy hấp dẫn với những giá trị lịch sử hào hùng, giúp vun đắp thêm niềm tự hào về truyền thống cha ông tới với các vận động viên Việt Nam, đồng thời quảng bá về văn hoá và vẻ đẹp của Tràng An trong mắt các bạn bè quốc tế".

Vận động viên Kabashima Kento (BIB 90528) đã phá kỷ lục của chính mình.

Kết quả chung cuộc ghi nhận vận động viên Kabashima Kento (BIB 90528) đã phá kỷ lục của chính mình và đạt giải thưởng phá Kỷ lục đường đua, cũng như chức vô địch cự ly 42km hạng mục nam một cách đầy ngoạn mục với thành tích ấn tượng 2 giờ 38 phút 22 giây (2:38:22). Về nhì là Hà Văn Dược (BIB 90237) với thời gian 2:40:18 còn giải ba thuộc về Thuyết Nguyễn Văn (BIB 90209) với thời gian 2:47:33.

Nội dung marathon của nữ ghi nhận vận động viên Nguyễn Thị Trà Giang (BIB 90250) vô địch với thành tích 3:01:41. "Á nương" của nội dung này là Lê Minh Tuân (BIB 90314) với thời gian 3:03:45. Giải ba thuộc về vận động viên Phùng Thị Trang (BIB 90557) với thành tích 3:14:21.

Ở hạng mục bán marathon nam, vận động viên Trình Đình An (BIB 21024) giành giải nhất với thời gian 1 giờ 16 phút 13 giây (1:16:13). Về nhì là vận động viên trẻ tuổi Nguyễn Trung Hiếu (BIB 20969) với thành tích 1:19:43. Xếp hạng ba là Philip McDonagh John (BIB 21047) với thời gian 01:19:59.

Nội dung bán marathon nữ, vận động viên Doãn Oanh Oanh (BIB 20157) về nhất cự ly bán marathon với thời gian 01:24:10. Ở vị trí thứ 2, vận động viên Trần Thị Duyên (BIB 21015) với thành tích 01:27:15. Hạng ba thuộc về vận động viên Thơ (BIB 21814) với thời gian 01:28:49.