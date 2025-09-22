Giải châu Á: Việt Nam – Thái Lan cùng thắng để đi tiếp, nhiều đội Đông Nam Á bị loại sớm?

Thái Lan “chung vui” cùng tuyển Việt Nam?

Tại bảng B, Thái Lan tạm đứng đầu bảng với 3 điểm, hiệu số +14, xếp trên Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số +2) trong khi Bahrain và Brunei chưa có điểm.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra hôm nay, Thái Lan nắm lợi thế lớn khi chạm trán Bahrain. Đội bóng xứ Chùa Vàng vượt trội về mọi mặt, chưa kể còn có thêm lợi thế sân nhà.

Tuyển Thái Lan là đội có trình độ hàng đầu châu Á, từng nhiều lần dự World Cup và cũng là đương kim Á quân ở giải futsal châu Á 2024. Hiện họ đang đứng hạng 11 thế giới.

Tuyển Thái Lan vẫn đang sở hữu chuỗi phong độ rất ấn tượng. Họ toàn thắng 5 trận liên tiếp gần nhất, trong đó có chiến thắng 15-1 trước Brunei hay 10-0 trước đội khá mạnh là New Zealand. Điều đó cho thấy sức mạnh tấn công cực kỳ đáng gờm của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Trong khi đó, Bahrain chỉ đang đứng hạng 69 thế giới. Họ chưa từng được góp mặt ở World Cup, chỉ từng 3 lần dự giải châu Á, 1 lần vào tứ kết còn 2 lần gần nhất đều bị loại từ vòng bảng. Điều đó cho thấy trình độ của Bahrain vẫn còn một khoảng cách khá lớn nếu so với Thái Lan.

Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với Bahrain.

Tính về phong độ, tuyển Bahrain thậm chí đã không thắng suốt 8 trận liên tiếp gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó thua tới 7 trận.

Với sự vượt trội mọi mặt, khả năng cao Thái Lan sẽ hạ Bahrain ở lượt trận hôm nay. Khi đó, Thái Lan sẽ đoạt vé sớm dự VCK .

Ở bảng E, tuyển futsal Việt Nam có trận đấu đáng chú ý, mang tính chất quyết định gặp chủ nhà Trung Quốc. Tương quan sức mạnh, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn.

Lượt trận trước, tuyển Việt Nam dễ dàng hạ Hồng Kông (Trung Quốc) 9-1 còn Trung Quốc thua Lebanon 1-2. Nếu giành chiến thắng hôm nay, Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội cũng sẽ sớm đoạt vé vào VCK.

Xét ở lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam áp đảo với 4 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Mới nhất là tại vòng chung kết giải futsal châu Á 2024, tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Trung Quốc 1-0 ngay ở vòng bảng.

Đẳng cấp của tuyển futsal Việt Nam cũng được thể hiện thông qua việc toàn đội liên tục giữ suất dự World Cup futsal từ năm 2016. Tuyển Việt Nam cũng đang có hạng 26 thế giới, còn Trung Quốc chỉ đứng hạng 85 FIFA.

Chỉ cần chơi đúng sức, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại tuyển Trung Quốc ngay tại Hàng Châu, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tuyển Việt Nam được đánh giá "cửa trên" so với Trung Quốc.

Nhiều đội ở Đông Nam Á dễ bị loại

Brunei là đội có nguy cơ bị loại cao nhất sau trận thua cực đậm trước Thái Lan. Nếu tiếp tục thua Hàn Quốc ở lượt trận hôm nay, đại diện của Đông Nam Á sẽ chính thức bị loại sớm.

Tương tự là trường hợp của Campuchia. Sau trận thua Nhật Bản 0-5, họ sẽ gặp Tajikistan ở lượt trận hôm nay. Rất khó để Campuchia gây bất ngờ và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục bại trận, qua đó phải dừng bước sớm.

Ở bảng F, Timor Leste cũng chưa có điểm sau trận thua 1-9 trước Kyrgyzstan. Chỉ cần thua Uzbekistan, đại diện của Đông Nam Á cũng sẽ bị loại.

Tuyển Campuchia (áo xanh) khả năng cao sẽ sớm bị loại.

Tại bảng G, Malaysia sẽ chạm trán Bangladesh. Về cơ bản, Malaysia có nhiều cửa thắng trận này, sau khi đã giành 3 điểm trước UAE ở lượt ra quân. Tuy nhiên, bảng G có Iran sở hữu trình độ vượt trội, nên Malaysia cần thắng đậm Bangladesh nếu muốn giành suất đi tiếp khi xét các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Còn tại bảng H, Myanmar sẽ đối đầu Maldives ở lượt đầu tiên vào chiều nay. Đại diện của Đông Nam Á được đánh giá cao hơn, nhưng bảng đấu vẫn còn Afghanistan sở hữu trình độ khá mạnh ở châu Á. Nếu không thể thắng đậm lượt ra quân, khả năng Myanmar sẽ gặp khó ở trận đấu thứ hai gặp Afghanistan.