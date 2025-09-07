Giải châu Á: U23 Việt Nam “chạm một tay” vào tấm vé, Indonesia và Malaysia gặp khó, 5 đội ĐNÁ bị loại

U23 Việt Nam toàn thắng

Vượt qua những chông gai, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik một lần nữa cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống.

Tiền đạo Ngọc Mỹ trong ngày hiếm hoi đá chính đã tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng vào lưới U23 Bangladesh. Trong khi đó, Viktor Lê và Lê Văn Thuận lại tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị để mang về pha lập công quan trọng cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C

Sau 2 lượt trận, đoàn quân áo đỏ tạm thời dẫn đầu bảng C với 6 điểm, hiệu số +3. Chỉ cần 1 điểm ở lượt cuối cùng trước U23 Yemen, U23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và giành vé vào VCK U23 châu Á 2026. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Yemen diễn ra lúc 19h00 ngày 9/9.

U23 Indonesia và U23 Malaysia “lâm nguy”

Trận hòa tai hại trước U23 Lào ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của U23 Indonesia. Dù thắng U23 Macau (Trung Quốc) 5-0 trong lượt trận thứ hai, U23 Indonesia vẫn chỉ đang đứng nhì bảng J với 4 điểm.

Trên BXH thành tích các đội nhì bảng lúc này, U23 Indonesia chỉ xếp thứ 5. Đội bóng xứ Vạn đảo cũng rất khó cải thiện thành tích khi phải gặp U23 Hàn Quốc trong lượt trận cuối cùng.

Chỉ 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé đến với VCK

Tình thế tại bảng F hiện giờ đang khiến cả U23 Thái Lan và U23 Malaysia gặp khó. U23 Thái Lan tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm trong tay nhưng phải gặp U23 Malaysia ở lượt cuối. Trong khi U23 Thái Lan và U23 Malaysia “một mất một còn”, U23 Lebanon lại chỉ phải gặp U23 Mông Cổ ở lượt cuối.

Giữa cục diện đầy khó lường, U23 Malaysia là đội có cơ hội đi tiếp nhỏ nhất. Họ buộc phải thắng U23 Thái Lan ngay trên sân khách. Đây là nhiệm vụ cực kỳ hóc búa nếu nhìn vào những gì mà U23 Malaysia đã thể hiện trong thời gian qua.

Có “phép màu” dành cho U23 Campuchia?

Rơi vào bảng đấu được mệnh danh là “bảng tử thần”, U23 Campuchia đang có những thành tích ngoạn mục. Đội bóng xứ Angkor lần lượt hòa 0-0 với Oman rồi thắng 1-0 trước Pakistan. Sau 2 lượt trận, U23 Campuchia đang xếp nhì bảng với 4 điểm, hiệu số +1.

Cơ hội đi tiếp đã mở ra, nhưng U23 Campuchia cần phải vượt qua thử thách cuối cùng mang tên U23 Iraq. Đội bóng Tây Á đang có 2 chiến thắng liên tiếp và hiệu số ấn tượng +8.

U23 Campuchia đang có hành trình ngoạn mục

Nếu vượt qua tiếp U23 Iraq, U23 Campuchia sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Với điểm tựa sân nhà, đội bóng xứ Angkor đang hi vọng vào một điều kỳ diệu.

5 đội Đông Nam Á chính thức bị loại

Đã có 5 đại diện Đông Nam Á chính thức hết cơ hội chỉ sau 2 lượt trận là Lào, Brunei, Singapore, Timor Leste và Myanmar. Những đội vẫn nắm quyền tự quyết nhưng ở tình thế khó là Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

Tại VCK U23 châu Á 2024, LĐBĐ Đông Nam Á từng có tới 5 đội góp mặt (Australia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia). Trong đó, U23 Indonesia vào bán kết, U23 Việt Nam vào tới tứ kết, 3 đội còn lại rời giải sau vòng bảng.

Giới chuyên môn hi vọng các đại diện Đông Nam Á sẽ thi đấu tốt trong lượt cuối để giành được nhiều tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026, qua đó chứng minh sự phát triển của bóng đá trẻ khu vực.