Giải châu Á: Tuyển Việt Nam tạo “mưa bàn thắng” trong ngày ra quân?

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam bước vào hành trình vòng loại U17 nữ châu Á 2026 với trận đấu gặp U17 nữ Guam. Xét về thành tích bóng đá nữ, Việt Nam được đánh giá cao hơn. Đoàn quân áo đỏ còn sở hữu lợi thế sân nhà khi được thi đấu vòng loại ở TP.HCM.

Thời gian qua, U17 nữ Việt Nam đã có hàng loạt trận đấu thuộc các giải chính thức và giao hữu nhằm tích lũy kinh nghiệm. Tại giải U17 nữ Đông Nam Á 2026, tuyển Việt Nam giành tấm HCĐ sau chiến thắng trước Indonesia ở trận tranh hạng ba.

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) đã có nhiều trận đấu quốc tế trong năm 2025

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn châu Âu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có trận thắng ấn tượng với tỉ số 6-2 trước đội trẻ CLB Dortmund. Sự chuẩn bị kỹ càng giúp U17 nữ Việt Nam tăng thêm niềm tin trước “trận đánh lớn”.

HLV Okiyama Masahiko cũng tỏ ra khá tự tin trong buổi họp báo trước thềm vòng loại: "U17 nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết sức trong từng trận đấu. Tôi mong khán giả sẽ đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện lối chơi đẹp mắt và mang đến những trận cầu hấp dẫn.”

Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026 có 3 đội: Việt Nam, Guam và Hong Kong (Trung Quốc). Điều lệ giải quy định chỉ đội đầu bảng giành vé đến với VCK. Chính vì thế, mục tiêu đặt ra cho U17 nữ Việt Nam trong trận gặp Guam không chỉ là 3 điểm mà còn là ghi nhiều bàn thắng để đạt hiệu số bàn thắng bại thật tốt.

Trận đấu U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Guam diễn ra lúc 16h00 ngày 13/10 trên SVĐ Gò Đậu.