Giải châu Á: Tuyển Việt Nam sẽ hạ đối thủ Tây Á, mở toang cánh cửa vào tứ kết?

Hôm nay (27/1), giải futsal châu Á 2026 sẽ khởi tranh tại Indonesia. Tại bảng B, tuyển futsal Việt Nam đá lượt mở màn gặp Kuwait vào lúc 17h00.

Tương quan lực lượng và trình độ, tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn so với Kuwait. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam đứng hạng 20 thế giới, hơn đối thủ tới 20 bậc.

Thành tích của tuyển futsal Việt Nam cũng tốt hơn so với Kuwait. Tuyển Việt Nam từng 2 lần dự World Cup, trong khi Kuwait mới chỉ 1 lần góp mặt ở đấu trường này. Tại giải châu Á, tuyển Việt Nam từng 4 lần vào tứ kết, 1 lần vào tới bán kết, trong khi thành tích tốt nhất của Kuwait cũng chỉ là vào tới tứ kết. Ở giải đấu gần nhất năm 2024, đại diện từ Tây Á thậm chí không vượt qua vòng bảng.

Có một yếu tố giúp tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng đánh bại Kuwait ở trận đấu chiều nay, đó là hồi năm ngoái, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã thi đấu giao hữu 2 lượt trận với Kuwait ngay trên sân của đối thủ nhằm chạy đà cho vòng loại giải châu Á. Tuyển Việt Nam thi đấu hoàn toàn lấn lướt ở cả 2 trận, và giành chiến thắng với các tỷ số 3-2 và 3-1.

Trong 2 trận đó, tuyển Việt Nam chơi với một số nhân tố trẻ như Ngọc Ánh, Công Đại, Đa Hải song toàn đội vẫn thể hiện khả năng thoát pressing mạch lạc, bình tĩnh triển khai lối chơi và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Tuyển Việt Nam thắng Kuwait cả 2 lượt trận giao hữu hồi năm ngoái.

Trước giải châu Á năm nay, HLV Diego Giustozzi cũng tỏ ra rất tự tin vào khả năng tiến sâu: “Chúng tôi muốn thắng mọi đối thủ và đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng một lần nữa. Futsal ở Việt Nam đã phát triển vượt bậc, và nếu chúng ta tin tưởng vào quá trình này, chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình ở đây.”

"Chúng tôi có tám cầu thủ mới với độ tuổi trung bình là 23, kinh nghiệm phần nào là hạn chế của họ, nhưng đây là một đội bóng có lối chơi tấn công hơn và tôi tin tưởng vào các cầu thủ của mình."

Trong khi đó, HLV trưởng Bruno Garciacủa Kuwait tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi đã quen thuộc với tất cả các đối thủ trong bảng đấu và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội bóng của chúng tôi là một thế hệ mới, với một số cầu thủ giàu kinh nghiệm đảm nhận những vai trò mới và những cầu thủ mới còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tình hình trước Việt Nam và trong tất cả các trận đấu tiếp theo.”

Về cơ bản, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Kuwait. Chỉ cần chơi đúng sức, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ giành chiến thắng, tạo lợi thế trước khi chạm trán 2 đối thủ tiếp theo gồm Lebanon và Thái Lan.