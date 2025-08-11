Giải châu Á: Tuyển Việt Nam giành vé đầy thuyết phục, Indonesia bị loại theo kịch bản nghiệt ngã

Tấm vé thuyết phục của tuyển Việt Nam

Chỉ cần 1 điểm ở lượt trận cuối cùng vòng loại, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ giành vé đến với giải U20 nữ châu Á 2026. Nhưng đoàn quân áo đỏ nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng và cuối cùng đã đánh bại Kyrgyzstan với tỉ số 3-0.

Tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng loại

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại với thành tích vô cùng thuyết phục: Toàn thắng cả 3 trận, giành trọn vẹn 9 điểm, ghi tới 14 bàn thắng và không phải nhận bàn thua nào.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, tuyển U20 nữ Việt Nam thi đấu ngày càng tiến bộ và tràn đầy tự tin hướng tới VCK U20 nữ châu Á 2026.

Tuyển Indonesia bị loại cay đắng

Đội tuyển U20 nữ Indonesia trải qua chiến dịch vòng loại tốt nhất lịch sử với 3 trận bất bại. Đội bóng xứ Vạn đảo lần lượt hòa Ấn Độ, Myanmar rồi thắng đậm 4-0 trước Turkmenistan.

Nhưng chừng đó là chưa đủ để tuyển Indonesia giành vé đi tiếp. Không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng, đương kim hạng ba khu vực Đông Nam Á buộc phải bước vào cuộc đua so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Với 5 điểm trong tay, tuyển Indonesia kém 1 điểm so với vị trí giành vé và đành ngậm ngùi bị loại.

Chiến thắng ở lượt cuối không đủ để tuyển Indonesia giành vé đi tiếp

Danh sách các đội giành vé dự VCK U20 nữ châu Á 2026

12 đội tham dự giải U20 nữ châu Á 2026 đã được xác định. Danh sách bao gồm:

Chủ nhà: Thái Lan

8 đội nhất bảng vòng loại: Việt Nam, Triều Tiên, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc

3 đội nhì bảng xuất sắc nhất: Jordan, Bangladesh, Đài Bắc Trung Hoa

LĐBĐ Đông Nam Á có 3 đại diện lọt vào VCK U20 nữ châu Á 2026 là Việt Nam, Thái Lan và Australia. Giải đấu diễn ra vào tháng 4/2026 tại Thái Lan. Giải U20 nữ châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại U20 World Cup nữ 2026. 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành vé đến với World Cup.