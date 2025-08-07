Giải châu Á: Tuyển Việt Nam ghi “mưa bàn thắng”; Malaysia thua đậm ngay trên sân nhà

Tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng

Tại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm cùng bảng với các đội Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 5-0 trước Singapore.

Tuyển Việt Nam thắng đậm trong ngày ra quân

Ép sân cả trận đấu và liên tục dứt điểm, các học trò của HLV Masahiko không cho đội bạn cơ hội lật ngược tình thế. Những cầu thủ ghi bàn cho U20 nữ Việt Nam lần lượt là Thục Nhi, Gia Lương, Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thương và Cà Thị Phượng.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B vòng loại với 3 điểm và hiệu số +5. Lượt trận thứ hai diễn ra lúc 19h00 ngày 8/8, thầy trò HLV Masahiko đối đầu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Đây cũng là cuộc đọ sức được đánh giá sẽ quyết định đến ngôi đầu bảng.

Xếp hạng tạm thời bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026

Các đại diện Đông Nam Á gặp khó khăn

Được đăng cai bảng F vòng loại, nhưng U20 nữ Malaysia không thể tận dụng được lợi thế sân nhà để tạo ra bất ngờ. Trong trận ra quân, đội bóng áo vàng để thua một cách tương đối chóng vánh với tỉ số 0-3 trước Iran.

Tuyển Malaysia (áo vàng) gần như chắc chắn bị loại sớm

Với kết quả này, tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị loại sớm. Bởi bảng F còn một đối thủ rất mạnh nữa là U20 nữ Nhật Bản, đội vừa thắng Guam 5-0 ở lượt trận đầu tiên.

Cục diện bảng đấu của tuyển Malaysia

Tại bảng H, 2 đại diện Đông Nam Á là Lào và Timor Leste đều trắng tay trong loạt trận mở màn. Tuyển Lào thua 1-3 trước Bangladesh dù được chơi trên sân nhà. Tuyển Timor Leste thậm chí còn phải nhận thất bại nặng nề 0-9 trước Hàn Quốc.

Ở bảng E, tuyển Campuchia có hiệp một kiên cường khi giữ vững tỉ số 0-0 trước Lebanon. Nhưng bàn thua trong hiệp hai khiến đại diện Đông Nam Á để thung chung cuộc 0-1. Trận thua này cũng gần như lấy đi cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của tuyển Campuchia.

Tại bảng D, Myanmar thắng 6-1 Turkmenistan trong khi Indonesia hòa 0-0 với Ấn Độ. Cả 2 đội bóng đến từ Đông Nam Á đều cho thấy quyết tâm cao độ và nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé đi tiếp.

Tuyển Myanmar đang có lợi thế

Vòng loại U20 nữ châu Á 2026 có 8 bảng đấu. 8 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng xuất sắc lọt vào VCK cùng với chủ nhà Thái Lan. VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra ở Thái Lan từ 1/4 đến 18/4/2026. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại U20 World Cup nữ 2026. 4 đội lọt vào bán kết giành vé dự World Cup.