Giải châu Á: Tuyển Thái Lan lách qua “khe cửa hẹp”, giành vé đi tiếp theo kịch bản khó tin

Trận thua tai hại trước U17 Turkmenistan ở lượt trận thứ tư khiến U17 Thái Lan rơi vào thế khó. Voi chiến chỉ xếp thứ ba bảng F vòng loại U17 châu Á 2026 trước lượt trận cuối cùng.

Sức ép càng đè nặng lên U17 Thái Lan khi U17 Turkmenistan giành chiến thắng 6-2 trước U17 Mông Cổ ở trận đấu sớm lượt cuối. Đội bóng xứ Chùa Vàng cần thắng ít nhất 2 bàn cách biệt trước U17 Kuwait để có thể đoạt lấy tấm vé.

U17 Thái Lan không để áp lực nhấn chìm mà ngược lại biến nó thành động lực mạnh mẽ. Ngay phút thứ 10, Phonphithak Rungrueang đã ghi bàn mở tỉ số cho Voi chiến. Tới phút thứ 44, U17 Thái Lan nâng tỉ số lên 2-0. Pichaya Chaiwarangkun là người lập công giúp Voi chiến nhân đôi cách biệt.

Tỉ số 2-0 là đủ để U17 Thái Lan giành quyền đi tiếp. Nhưng họ vẫn nỗ lực gia tăng cách biệt nhằm đảm bảo tấm vé. Phút 57, Achirawat Wapeefay tỏa sáng nâng tỉ số lên 3-0.

U17 Thái Lan thắng thuyết phục để có được tấm vé đi tiếp

Hi vọng của U17 Kuwait xem như chấm hết với tấm thẻ đỏ ở phút 63. Đội bóng Tây Á không thể lật ngược thế cờ trong bối cảnh thiếu người. U17 Thái Lan giữ vững tỉ số 3-0 đến khi trận đấu khép lại.

Lách qua “khe cửa hẹp”, Voi chiến giành ngôi đầu bảng F và tấm vé vào VCK U17 châu Á 2026. Đây là lần thứ 12 U17 Thái Lan góp mặt tại giải đấu.