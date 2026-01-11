Giải châu Á: Tự đánh mất lợi thế, U23 Thái Lan bị loại sớm?

Giải U23 châu Á 2026 đã khởi đầu như mơ với U23 Thái Lan. Họ nhập cuộc tưng bừng và ghi bàn dẫn trước trong cuộc đọ sức với U23 Australia. Nhưng Voi chiến đã tự đánh mất lợi thế với tấm thẻ đỏ tai hại của Maneekorn. Không chỉ thua ngược 1-2 trước U23 Australia, U23 Thái Lan còn đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Xếp hạng bảng D giải U23 châu Á 2026 sau lượt trận đầu tiên

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Voi chiến chạm trán U23 Iraq. Dù chỉ lấy được 1 điểm trước U23 Trung Quốc trong ngày ra quân, U23 Iraq cho thấy họ vẫn là đối thủ đáng gờm.

Trước giải, U23 Iraq từng gặp sóng gió lớn khi HLV Emad Mohammed công khai bày tỏ sự không hài lòng về quá trình chuẩn bị. Nhà cầm quân này cho biết lực lượng trong tay ông thiếu vắng gần một nửa những cái tên ưng ý nhất. Nhưng khi “sóng ngầm” tạm lắng xuống, U23 Iraq sẽ sớm lấy lại hình ảnh của một thế lực về bóng đá trẻ tại châu Á.

Trang Footy Stats dự đoán kết quả trận đấu sẽ là chiến thắng 1-0 hoặc 2-0 nghiêng về U23 Iraq.

U23 Thái Lan (áo đỏ) đối mặt nguy cơ bị loại sớm

Cặp đấu còn lại, U23 Trung Quốc so tài với U23 Australia. Trận ra quân, U23 Australia nhập cuộc không thực sự tốt nhưng đã tận dụng tốt lợi thế hơn người để thắng 2-1 trước U23 Thái Lan. U23 Trung Quốc cũng có thể hài lòng với 1 điểm trong cuộc đọ sức với U23 Iraq.

Cả 2 đội U23 Trung Quốc và U23 Australia đều thi đấu với phong cách tương đối thực dụng. Họ cố gắng tận dụng tối đa lợi thế về thể hình và tốc độ để thực hiện những tình huống lên bóng trực diện.

Trong cuộc đọ sức này, U23 Australia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu một số nhân tố biết cách tạo đột biến như Macallister hay Yaya Dukuly. Footy Stats nhận định U23 Australia sẽ thắng với cách biệt 1 bàn.

Nếu để thua trước U23 Iraq đồng thời trận đấu U23 Australia vs U23 Trung Quốc không kết thúc với tỉ số hòa, U23 Thái Lan sẽ bị loại sớm 1 vòng đấu. Đây là kịch bản mà Voi chiến không hề mong muốn. Trong quá khứ, đội bóng xứ Chùa Vàng từng phải nếm trải cảm giác bị loại sớm tại VCK U23 châu Á năm 2018. Thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn tình cảnh trớ trêu này tái diễn.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 11/1

18h30: U23 Trung Quốc vs U23 Australia

21h00: U23 Thái Lan vs U23 Iraq