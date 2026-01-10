Giải châu Á: Thắng liền 2 trận, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại bởi kịch bản “trái ngang”

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với 6 điểm, hiệu số +3. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ vẫn chưa chắc chắn lọt vào vòng tứ kết. Bởi U23 Jordan đã thắng U23 Saudi Arabia với tỉ số 3-2 và khiến bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Xếp hạng tạm thời bảng A giải U23 châu Á 2026 sau 2 lượt trận

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia trong khi U23 Jordan chạm trán U23 Kyrgyzstan (cả 2 trận đấu đều diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1). Cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Theo quy định, vòng bảng giải U23 châu Á sẽ xếp hạng các đội dựa theo thứ tự: điểm số, thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, đá luân lưu 11m (nếu 2 đội bằng mọi thông số gặp nhau ở lượt cuối), điểm fair-play và bốc thăm.

U23 Việt Nam đang nắm ưu thế lớn

Như vậy, U23 Việt Nam đang là đội nắm ưu thế lớn nhất. Đoàn quân áo đỏ sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu thắng hoặc hòa U23 Saudi Arabia nhờ điểm số cao hơn. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu “Những chiến binh Sao Vàng” để thua. Khi đó, một số trường hợp sẽ xảy ra bao gồm:

1. U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia cách biệt 1 bàn:

Nếu đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Lúc này 3 đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. U23 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng nhờ hơn thành tích đối đầu.

Nếu đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

2. U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia cách biệt 2 bàn:

Nếu đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Lúc này 3 đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

Nếu đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

3. U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia cách biệt 3 bàn, tỉ số là 1-4:

Nếu đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Lúc này 3 đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

Nếu đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

HLV Kim Sang-sik và học trò vẫn phải cẩn trọng trước lượt đấu cuối

4. U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia cách biệt 3 bàn nhưng vẫn ghi ít nhất 2 bàn (tỉ số 2-5, 3-6…):

Nếu đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Lúc này 3 đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

Nếu đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

5. U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc cách biệt từ 4 bàn trở lên:

Nếu đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Lúc này 3 đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. U23 Việt Nam xếp thứ ba, U23 Jordan nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

Nếu đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam nhì bảng, U23 Saudi Arabia đầu bảng.

Tóm lại, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu như để thua với kịch bản số 5 trong danh sách nói trên. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dù nắm lợi thế lớn nhưng vẫn phải rất cẩn trọng. Bởi trong các giải đấu bóng đá trẻ, có nhiều biến số có thể khiến cục diện thay đổi chóng mặt.