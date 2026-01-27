Giải châu Á: Ngôi sao từng thắng Barcelona tỏa sáng, tuyển Thái Lan gây sức ép lên tuyển Việt Nam

Lượt trận đầu tiên giải Futsal châu Á 2026, tuyển Thái Lan so tài với Lebanon. Đây là cặp đấu được giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi Thái Lan và Lebanon cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Là đương kim á quân châu Á, tuyển Thái Lan được đánh giá sẽ có một chiến thắng không mấy khó khăn. Nhưng khi bước vào trận đấu, mọi thứ lại không hề dễ dàng dành cho Voi chiến. Tuyển Lebanon với lối chơi quyết liệt đã khiến các pha lên bóng của Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt hiệp một, Voi chiến không thể tìm được bàn thắng mở tỉ số.

Phải tới hiệp hai, thế bế tắc mới được phá vỡ. Worasak Srirangpirot người lập công đưa tuyển Thái Lan vươn lên dẫn 1-0. Ít phút sau, tới lượt ngôi sao từng vô địch Tây Ban Nha Osamanmusa ghi bàn sau cú ra chân chớp nhoáng, nâng tỉ số lên 2-0.

Osamanmusa (áo xanh) từng cùng với CLB Jimbee Cartagena đánh bại Barcelona để vô địch giải Futsal Tây Ban Nha mùa 2024/25.

Với 2 bàn thắng trong tay, tuyển Thái Lan thi đấu thoải mái hơn. Nhưng các chân sút áo xanh lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn. 2-0 là kết quả cuối cùng trận đấu.

Dù không thể thắng đậm, tuyển Thái Lan vẫn hoàn tất mục tiêu khởi đầu giải đấu với 3 điểm trọn vẹn và tạm xếp đầu bảng B. Trong khi đó, tuyển Lebanon cũng cho thấy họ là đối thủ đáng gờm.

Màn trình diễn của cả Thái Lan và Lebanon tạo ra những sức ép nhất định lên tuyển futsal Việt Nam. Nếu không thắng được Kuwait trong trận đấu muộn (17h00 ngày 27/1), đoàn quân áo đỏ có nguy cơ gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Phong độ của tuyển Việt Nam thời gian gần đây không thực sự ổn định. Tại SEA Games 33 vừa qua, thầy trò HLV Giustozzi chỉ xếp hạng tư chung cuộc và không giành được tấm huy chương nào.