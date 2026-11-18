Malaysia tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự VCK U17 châu Á 2027 sau chiến thắng 10-0 trước Guam. Trong khi đó, một đại diện khác của khu vực đã chính thức bị loại sau trận gặp Campuchia.

Vòng loại U17 châu Á 2027 tiếp tục chứng kiến những kết quả trái ngược của các đại diện Đông Nam Á. Malaysia tạo nên chiến thắng đậm nhất của mình tại giải đấu khi đánh bại Guam với tỷ số 10-0, còn Myanmar phải dừng bước dù vẫn còn một trận chưa thi đấu.

Malaysia thắng “10 sao”

Được thi đấu trên sân nhà Kuala Lumpur, U17 Malaysia không gặp nhiều khó khăn để áp đảo Guam. Đội bóng Đông Nam Á nhập cuộc chủ động và chỉ cần 8 phút để mở tỷ số nhờ công Nur Azam Muslim Nor Hisham.

Brian Harrison Paulus nhân đôi cách biệt ở phút 14 trước khi Ahmad Muzakif Fitri Muhamad ghi bàn thứ ba ở phút 22. Cầu thủ này tiếp tục lập công ở phút 35, giúp Malaysia nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì trong những phút còn lại của hiệp một. Muhammad Shah Haqiqullah ghi bàn thứ năm ở phút 40, Harrison Paulus hoàn tất cú đúp chỉ hai phút sau đó. Mohamad Fazryel Ashraf Zefri tiếp tục tỏa sáng với hai pha lập công ở phút 44 và thời gian bù giờ, đưa Malaysia bước vào giờ nghỉ với lợi thế 8-0.

Malaysia vẫn còn cơ hội vào VCK.

Sang hiệp hai, Malaysia chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn có thêm hai bàn thắng. Muhammad Haziq Shakirin nâng tỷ số lên 9-0 ở phút 66 trước khi Fazryel Ashraf hoàn tất cú hat-trick trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 10-0.

Đây là kết quả giúp Malaysia tiếp tục duy trì hy vọng giành vé dự vòng chung kết. Sau 3 trận, đội bóng này có 6 điểm, ghi được 12 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Tuy nhiên, Malaysia vẫn chưa thể tự quyết định số phận do họ chỉ đứng thứ 3 ở bảng E, trong khi Ấn Độ đang có 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +17 sau 3 lượt trận.

Ấn Độ vừa đánh bại Palestine 4-1 để tiếp tục chuỗi trận ấn tượng. Malaysia sẽ phải đối đầu chính Ấn Độ ở lượt cuối ngày 20/11. Đây gần như là trận chung kết của bảng E, bởi Malaysia buộc phải giành một chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu.

Thêm đại diện của Đông Nam Á bị loại

Trong khi Malaysia thắp lại hy vọng, Myanmar lại phải đón nhận tin không vui. Đội bóng này hòa Campuchia 1-1 ở lượt trận thứ tư bảng A, qua đó chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.

Myanmar có lợi thế sân nhà nhưng lại để Campuchia mở tỷ số ngay phút thứ 10. Đội trưởng Poy Boty thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Lin Latt Tun không thể cản phá.

Sau bàn thua, Myanmar liên tục gia tăng sức ép nhưng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Phải đến phút 90, đội trưởng Aung Myat Thar mới đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại.

Myanmar trở thành đội thứ 6 ở Đông Nam Á đã bị loại.

Dù vậy, kết quả này không đủ để cứu vãn hy vọng của Myanmar. Ở trận đấu còn lại, Indonesia đánh bại Afghanistan 4-0 nhờ các pha lập công của Dewa Majesta, Dzaky Azfar (cú đúp) và Dhamar Tri Kusuma.

Chiến thắng giúp Indonesia có 9 điểm sau 3 trận và chắc chắn đứng đầu bảng A, qua đó giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2027. Myanmar dù còn một trận gặp Indonesia nhưng không thể vượt qua đối thủ này để chiếm ngôi đầu. Theo thể thức giải đấu, chỉ đội nhất mỗi bảng mới được đi tiếp.

Như vậy, Đông Nam Á đã có thêm một đại diện phải chia tay vòng loại U17 châu Á 2027. Trước đó, một số đội tuyển như Singapore, Campuchia, Philippines, Lào và Brunei cũng đã hết cơ hội cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, Indonesia đã chắc suất dự vòng chung kết, trong khi Thái Lan đang có lợi thế lớn và Malaysia vẫn còn cơ hội. Hai đội bóng này sẽ bước vào những trận đấu quyết định ngày 20/11 để tìm kiếm tấm vé tiếp theo cho bóng đá Đông Nam Á.