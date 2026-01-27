Giải châu Á: Lội ngược dòng trong "mưa bàn thắng", tuyển Việt Nam đua tranh ngôi đầu với Thái Lan

Đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận ra quân giải Futsal châu Á 2026 là tuyển Kuwait. Tuyển Việt Nam (hạng 20) xếp trên Kuwait (hạng 40) tới 20 bậc trên BXH FIFA. Nhưng với phong độ thiếu ổn định thời gian gần đây cùng việc sử dụng nhiều nhân tố mới, đoàn quân áo đỏ gặp nhiều khó khăn.

Các cầu thủ Kuwait nhập cuộc tự tin và có những tình huống hãm thành. Lần lượt Al Baejan rồi Al Fadhel tung ra các pha dứt điểm đe dọa khung thành tuyển Việt Nam.

Tới phút thứ 7, tuyển Kuwait vươn lên dẫn trước. Sai sót của Trịnh Công Đại tạo ra khoảng trống quá lớn cho đội bạn. Thamer tận dụng tốt thời cơ tung cú sút uy lực mang về bàn thắng cho đại diện Tây Á.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam dồn đội hình lên chơi tấn công. HLV Giustozzi xoay tổ đấu và đưa thêm những nhân tố giàu kinh nghiệm vào sân.

Nhưng khi những điều chỉnh chưa phát huy tác dụng, tuyển Việt Nam nhận thêm bàn thua. Borashed dứt điểm đầy hiểm hóc không cho thủ môn Văn Tú cơ hội cản phá. Tỉ số là 2-0 nghiêng về Kuwait.

Chỉ 1 phút sau, tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt. Châu Đoàn Phát sút bóng rất nhanh khi cầu thủ đội bạn xử lý lỗi, thắp lên hi vọng lội ngược dòng. Phút 15, Thịnh Phát gỡ hòa 2-2. Chân sút xoay người dứt điểm cực nhanh sau đường chuyền từ chân thủ môn Văn Tú, đưa trận đấu về thế quân bình.

Thịnh Phát là người gỡ hòa 2-2

Đúng vào thời điểm thế trận đang thuận lợi, tuyển Việt Nam lại bất ngờ nhận bàn thua thứ ba. Vẫn là tình huống chuyền bóng thiếu chính xác cầu thủ Việt Nam giúp Omar thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Tú và ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, tuyển Việt Nam gỡ hòa 3-3. Đoàn Phát đưa bóng xuống đáy biên rồi căng ngang để Mạnh Dũng dứt điểm chân trái chính xác.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co. 2 đội dần chơi thận trọng hơn. Phút 30, tuyển Việt Nam lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Ngọc Ánh nỗ lực khống chế rồi chuyền cho Minh Quang dứt điểm tung lưới Kuwait, nâng tỉ số lên 4-3. Chỉ 2 phút sau, Mạnh Dũng lập công giúp đoàn quân áo đỏ nhân đôi cách biệt.

Những phút cuối, tuyển Kuwait dốc toàn lực tấn công theo chiến thuật power-play với thủ môn dâng cao. Phút 38, Alsarraj với cú sút xa mạnh như búa bổ đánh bại thủ môn Văn Tú, rút ngắn tỉ số xuống còn 4-5.

Tuyển Việt Nam phòng ngự kiên cường và duy trì cách biệt mong manh đến hết trận. Với thắng lợi 5-4 trước Kuwait, đoàn quân áo đỏ tạm xếp nhì bảng B giải Futsal châu Á 2026, cùng có 3 điểm như Thái Lan nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam

Trận đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam gặp Lebanon vào lúc 13h00 ngày 29/1.

Kết quả: Việt Nam 5-4 Kuwait

Bàn thắng:

Việt Nam: Châu Đoàn Phát 9’, Thịnh Phát 15’, Mạnh Dũng 20’, Minh Quang 30’, Mạnh Dũng 32’

Kuwait: Thamer 7’, Borashed 8’, Omar 19’, Alsarraj 38'