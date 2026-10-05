Giải châu Á: Indonesia đánh bại đối thủ Tây Á, Campuchia thua đậm 0-12

Vòng loại giải châu Á đã chính thức khởi tranh.

Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã chính thức khởi tranh. Tại bảng B, đội tuyển U17 nữ Indonesia có khởi đầu thành công với chiến thắng 2-0 trước Singapore. Cả 2 bàn thắng đều được ghi bởi chân sút Keysa Arabela.

Xếp hạng tạm thời bảng B vòng loại U17 nữ châu Á 2027

Tại bảng C, đội tuyển U17 nữ Campuchia thua 0-12 trước Đài Bắc Trung Hoa. Với kết quả này, đội bóng xứ Angkor gần như chấm hết cơ hội giành vé đi tiếp. Bởi bảng C có 3 đội (Lào, Campuchia và Đài Bắc Trung Hoa) và chỉ có 1 tấm vé cho đội đầu bảng.

U17 nữ Campuchia (áo đỏ) để thua 0-12 trong trận ra quân

Bảng G chứng kiến khởi đầu tưng bừng của U17 nữ Myanmar. Họ gặp đôi chút khó khăn trong những phút đầu nhưng đã tăng tốc kịp thời để giành chiến thắng với tỉ số 9-0 trước Guam. Bảng G cũng có 3 đội và Myanmar đang nắm lợi thế trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng. Đội còn lại của bảng đấu này là Hong Kong (Trung Quốc).